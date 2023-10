Venerdì 20 ottobre 2023 con un post pubblicato sui social Giorgia Meloni ha annunciato la rottura con Andrea Giambruno. La presidente del Consiglio ha spiegato che da tempo le loro strade si erano divise, ed è quindi arrivato il momento di prenderne atto. Al tempo stesso ha ringraziato Giambruno per tutti i momenti belli passati insieme e per averla resa mamma della piccola Ginevra.

Le parole di Meloni

Su X Giorgia Meloni ha annunciato la rottura con Gianmbruno: "La mia relazione con Andrea, dopo quasi 10 anni, finisce qui". La Premier ha ringraziato l'ex compagno per i momenti belli trascorsi insieme, per le difficoltà affrontate e per averla resa mamma di Ginevra.

Poi Meloni ha lasciato intendere che le cose all'interno della coppia non andavano più bene: "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto".

Nel lungo post pubblicato la presidente del Consiglio ha spiegato che difenderà con tutta sé stessa quello che sono stati lei e Giambruno, la loro amicizia e soprattutto difenderà "una bambina di sette anni che ama sia la mamma che il papà". Infine Giorgia Meloni ha tirato in ballo i suoi detrattori: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono conosciuti circa 10 anni fa, dietro le quinte del programma Quinta colonna condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Dopo un breve scambio di messaggi, i due ufficializzarono la relazione e nel 2016 è nata Ginevra.

Striscia la notizia ha reso pubblici alcuni fuorionda di Giambruno

Striscia la notizia ha diffuso alcuni fuorionda di Andrea Giambruno durante la pubblicità nel programma Diario del giorno, che lui conduce. Il giornalista si sarebbe è andare a frasi poco gradevoli e commenti fuori luogo sulla giornalista e collega Viviana Guglielmi.

Non è la prima volta che i comportamenti di Giambruno alla conduzione di Diario del giorno vengono discussi e rimproverati dall'opinione pubblica. Negli scorsi mesi aveva usato il termine "transumanza" per definire i viaggi delle persone migranti, e aveva anche detto, dopo la vicenda della violenza sessuale di gruppo di Palermo, che se le donne "non si ubriacano, il lupo non lo incontrano".

Sono poche le voci che in questi giorni stanno difendendo Giambruno dopo i fuorionda pubblicati da Striscia la notizia. Tra questi c'è Vittori Feltri, che sul Giornale ha sostenuto che non ci sia nulla di compromettente nei video: "Chi di noi non adopera simili espressioni ogni giorno sia a casa che in ufficio? Io lo faccio quotidianamente ma non mi reputo una cattiva persona per questo",