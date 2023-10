Sono ore di grande ansia e preoccupazione per i familiari e gli amici di Flavio F., 15enne residente a Castellarano, comune in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzo, come ogni mattina, mercoledì 4 ottobre è uscito da casa sua per andare a scuola, nella vicina Sassuolo (Modena). Mamma Elena ha trovato un bigliettino in cui lo studente manifestava il desiderio di stare da solo per un po' di tempo. Per questo si ipotizza l'allontanamento volontario. Il caso di cronaca è seguito anche dalla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?, in onda tutti i mercoledì sera.

La scomparsa di Flavio

Mercoledì mattina, Flavio, iscritto all'istituto scolastico superiore Baggi di Sassuolo, è stato accompagnato in auto dalla mamma alla fermata dell'autobus di Castellarano. Quel giorno, però, non è mai entrato in classe e il suo telefono cellulare risulta da allora sempre irraggiungibile. L'ultima cella agganciata dal dispositivo è nel comune modenese.

Intorno alle ore 13.30 sarebbe stato visto al terminal di Sassuolo, da dove quotidianamente rientra, ma non è tornato a casa. Non vedendo il 15enne e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, la madre si preoccupata. Il fratello Ciro, guardando tra le cose di Flavio, ha trovato un bigliettino allarmante. Il giovane, infatti, avrebbe messo nero su bianco la sua volontà di stare da solo.

"Ha scritto che voleva essere libero qualche giorno - ha raccontato Elena a Fanpage.it - e mi ha ringraziato per avergli sempre fatto trovare un pasto caldo in tavola".

Qualcuno starebbe aiutando Flavio

La famiglia di Flavio ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Castellarano e, sui social, in queste ore, sta rimbalzando l'appello di Elena e degli amici del ragazzo.

Anche la redazione del programma di Federica Sciarelli ha preparato una scheda corredata di foto del 15enne e si sta impegnando a ritrovarlo.

Flavio, alto un 185 cm e con i capelli scuri, un po' lunghi, porta un orecchino tipo punto luce e mercoledì mattina indossava una tuta nera. Tuttavia, avrebbe messo nello zaino alcuni vestiti di ricambio.

Stando a quanto riferito dalla madre non avrebbe con sé gli occhiali da vista, ma solo le lenti a contatto che può utilizzare per al massimo altri 4 o 5 giorni.

I familiari di Flavio non escludono che il ragazzo possa essere ospitato e aiutato da qualcuno: con sé ha pochi soldi, circa 150 euro, e non è il tipo da dormire per strada.

Flavio potrebbe essersi allontanato volontariamente

L'ipotesi più accreditata, dunque, è quella dell'allontanamento volontario. Alcuni amici di Flavio hanno riferito che, nei giorni scorsi, aveva manifestato l'intenzione di andarsene via. Anche perché l'atmosfera in casa sarebbe stata piuttosto pesante.

"C'era qualche problema - ha ricostruito Elena - Flavio si sentiva un po’ sotto accusa, tuttavia non era nulla di grave.

Mai avrei pensato che lui potesse andarsene". "A scuola - ha aggiunto - si trova bene ed ha molti amici". "Spero che sia qui vicino - ha quindi concluso - e ritorni presto a casa".

Nelle scorse ore, Flavio sarebbe stato visto in diverse città (Reggio Emilia, Rimini, Bologna e anche Torino). Non tutte le segnalazioni, però, sono considerate attendibili.