Dopo 8 giorni di ricovero Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Visibile il sollievo del rapper che ha abbandonato la struttura ospedaliera dietro parere positivo dei medici dopo l'ulcera gastrica che ne aveva messo a repentaglio la vita.

Le prime parole del cantante

All’uscita dall’ospedale Fedez è stato accolto da una folta folla di fotografi, giornalisti e fan. Il rapper ha rilasciato una breve dichiarazione: "Mi fermo pochi minuti. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli e soprattutto tutti i donatori di sangue.

Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui. Sto bene, devo ancora riprendermi un pochino. Ho bisogno di riposo ma sto bene”.

Prima di tornare a casa dai figli, Fedez ha speso delle parole al miele anche per la moglie Chiara Ferragni che in questi giorni non lo ha mai lasciato solo: “È stata veramente una grande”. Quando il coniuge si è sentito male venendo ricoverato d'urgenza, l’influencer si trovava a Parigi per la settimana della moda: appresa la notizia non ci ha pensato su due volte e ha preso immediatamente un aereo con destinazione Milano.

Il primo scatto di Fedez dopo le dimissioni

Una volta tornato presso la propria abitazione, Fedez ha voluto immortalare il momento con uno scatto di famiglia postando su Instagram una foto in cui compare la sua mano accanto a quella della moglie Chiara e dei figli Leone e Vittoria oltre alla zampa del loro cane: “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana.

Vi ho sempre letto e ci avete dato tanto energia” si legge a corredo del post.

Che cos’è successo?

Otto giorni fa Fedez è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Dopo un primo intervento è stato necessario eseguire una seconda operazione, per via di una nuova emorragia interna che ha richiesto delle nuove trasfusioni di sangue.

Per questo Fedez ha dichiarato di aver intenzione di accendere la luce dei riflettori sul tema legato ai donatori di sangue. Prima di essere dimesso, i medici hanno eseguito una serie di esami in seguito ai quali hanno concesso a Fedez il via libera e dunque il permesso di rientrare a casa. Per il cantante sarà adesso necessario un periodo di riposo, le sue condizioni di salute appaiono tuttavia essersi stabilizzate.