Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell'alba di oggi sabato 4 novembre in Calabria, precisamente nei pressi della cittadina di Lamezia Terme. Un'autovettura per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha travolto quattro carabinieri che stavano effettuando dei controlli dopo un incidente stradale. Due militari sono rimasti gravemente feriti. Ferito anche il conducente del veicolo. Sul luogo è stato necessario l'intervento di più ambulanze per il trasferimento in ospedale. Indagini in corso per accertarne la dinamica.

Da quanto merso dalle prime indagini sono rimaste coinvolte due pattuglie dell'Arma che stavano svolgendo alcuni controlli ad un veicolo che era rimasto precedentemente incidentato e una Bmw che, transitando in direzione di Lamezia Terme, per cause ancora non del tutto accertate, ha perso il controllo andando a urtare in un primo momento contro un cancello e poi successivamente sulle due pattuglie dell'Arma.

L'impatto è stato molto violento e due carabinieri sono rimasti gravemente feriti, un altro invece è rimasto ferito in modo più lieve.

Alla guida della BMW c'era un giovane di 31 anni, anche lui a causa del violento impatto è rimasto gravemente ferito.

Sul luogo si è quindi reso necessario l'intervento di tre ambulanze: due sono giunte dagli ospedali di Lamezia Terne e da quello di Maida ed hanno trasportato i militari al vicino ospedale civile. Una terza ambulanza è invece giunta da Tiriolo e il personale sanitario, dopo aver stabilizzato sul posto il conducente della Bmw l'ha trasferito in ospedale per effettuare ulteriori accertamenti e prestargli tutte le cure del caso.

Sul posto si sono inoltre recati i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza la zona rimuovendo i mezzi rimasti incidentati. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno regolato la circolazione.

Un altro incidente stradale si è verificato nei pressi della città di Reggio Calabria nella giornata di mercoledi 1 novembre, precisamente nei pressi di Gambarie d’Aspromonte, in località San Bruno, sita lungo la provinciale che collega Ortí a Gambarie.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un'autovettura che si ribaltata. A bordo del veicolo stavano viaggiando quattro persone. Tre di loro sono stati estratti dalle lamiere dell’auto distrutta soltanto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Tutti e 4 i feriti sono stati trasportati d’urgenza al GOM di Reggio Calabria a bordo delle ambulanze, e tre sono in codice rosso.