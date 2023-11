“Grazie per questa visita, ma purtroppo non sto bene di salute”. Con queste parole Papa Francesco ha rivelato di essere affetto da nuovi problemi fisici durante l’udienza con i rabbini europei, successivamente è dovuto intervenire il portavoce del Vaticano per chiarire che si tratta di un semplice raffreddore per spegnere gli allarmismi.

Il Pontefice dopo un saluto di benvenuto iniziale ha voluto giustificare la propria scelta di non leggere il discorso che aveva preparato per l’incontro, ma di consegnarlo a tutti gli intervenuti in modo che potessero portarlo via.

Papa Francesco è sembrato particolarmente affaticato durante il breve intervento, tanto da non poter proseguire la lettura del messaggio, come era inizialmente previsto.

Il messaggio del Papa contro la guerra

Anche se in forma scritta, le parole che il Papa ha voluto consegnare di persona ai rabbini europei non hanno perso la loro forza di monito contro la guerra, con una particolare attenzione a quanto sta accadendo a Gaza in queste ore. Per il Pontefice “la parola di Dio” è improntata alla pazienza e all’accoglienza nei confronti del prossimo, certamente non giustifica la “vendetta e la follia dell’odio bellico”. Inoltre, Papa Francesco ha voluto ribadire l’importanza per i credenti del dialogo, che con la giustizia e la compassione si contrappone alla guerra e al terrorismo, come strumento in grado di costruire la pace.

Il comunicato diffuso dal Vaticano

Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha voluto rassicurare tutti coloro che temono per le condizioni di salute del Papa, minimizzando quanto accaduto. Infatti, in un comunicato diffuso dopo l’incontro, ha chiarito che il Pontefice “ha un po’ di raffreddore” che ne ha ostacolato gli impegni in una lunga giornata di udienze.

Tuttavia il suo desiderio di salutare personalmente i rabbini europei ha prevalso: Francesco ha voluto presenziare all’incontro, anche se impossibilitato a leggere l’importante discorso che aveva preparato per l’occasione. Inoltre, dalla sala stampa hanno spiegato che il programma della giornata sarebbe proseguito normalmente con l’udienza dell’’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela, in tarda mattinata, e l’incontro nel pomeriggio in Aula Paolo VI con 7mila bambini arrivati da 84 Paesi del mondo per rinnovare un appello alla pace.

I problemi di salute del Papa

Negli ultimi tempi Papa Francesco è apparso spesso sofferente per problemi di salute, come il forte dolore al ginocchio della gamba destra che lo ha costretto a utilizzare una carrozzina. Si tratta di un problema che da tempo colpisce il Pontefice, tanto da rendergli impossibile inginocchiarsi durante la messa. Inoltre, lo scorso giugno Francesco si è sottoposto a un intervento di laparotomia al policlinico Gemelli di Roma.