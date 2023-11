Un operaio di 45 anni è deceduto in Calabria, precisamente nel cosentino, vittima di un incidente sul lavoro. L'uomo è infatti rimasto schiacciato sotto un muletto. La dinamica accaduto risulta essere ancora poco chiara e le forze dell'ordine hanno fatto partire immediatamente le indagini per ricostruire i fatti. Il 45enne, nonostante il rapido intervento del personale sanitario, ha perso la vita poco dopo. Intanto nelle stesse ore nel trapanese, in Sicilia, un altro operaio è rimasto ferito sul lavoro, al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Calabria, 45enne perde la vita sul lavoro

Non è stato ancora reso noto il nome del 45enne che poche ore fa ha perso la vita in Calabria, precisamente nel comune di Corigliano Rossano, in località Forello, dopo essere rimasto schiacciato da un muletto che stava guidando. Da quanto emerso il mezzo si è ribaltato nel corso di una manovra travolgendo l'operaio.

I colleghi che si trovavano in zona hanno immediatamente lanciato l'allarme, facendo giungere sul posto un'ambulanza del 118. Il personale sanitario, notando le gravi condizioni di salute in cui versava l'uomo, ha deciso di far intervenire anche un elisoccorso per poterlo trasportare più rapidamente possibile in ospedale. Poco dopo l'arrivo dei sanitari, però, l'uomo è deceduto a causa delle diverse ferite riportate.

Oltre al personale medico sul posto si sono recati anche gli agenti di polizia locale e quelli di Stato che hanno iniziato a effettuare i vari rilievi di rito per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano ha ha invece rimosso il mezzo rimasto incidentato e messo in sicurezza la zona.

La vittima era originaria di Brescia e da alcuni anni si era trasferito nella città di Corigliano Rossano per lavoro.

In Sicilia altro incidente sul lavoro, ferito un operaio

Intanto nella mattinata di questo lunedì in Sicilia si è verificato un altro incidente sul lavoro che ha provocato un ferito. Un operaio di 60 anni è infatti precipitato da un ponteggio mentre lavorava in un cantiere edile.

Il fatto si è verificato precisamente nel comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. L'operaio, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute. Intanto sono partite immediatamente le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per verificare la dinamica dei fatti.