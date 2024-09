Domenica 15 settembre, Eleonora Giorgi è intervenuta in collegamento con Verissimo spiegando che 10 mesi dopo la diagnosi del tumore al pancreas la situazione risulta essere complicata: "Il tumore è pesante, sono state trovate delle metastasi. Bisogna sperare che tutto vada bene".

Le parole dell'attrice

In collegamento con Silvia Toffanin, Eleonora Giorgi si è detta felicissima per essere stata contattata: "Ti sono grata. Mi ha fatto bene, non mi truccavo dal 12 luglio. Il giorno del matrimonio di Paolo e Clizia". Alla domanda: "come stai", Eleonora con tutta sincerità ha spiegato che la situazione è precipitata: "Nella prima parte la chemio ha lavorato benissimo e mi ha permesso di rimuovere il tumore principale.

Eravamo sereni e fiduciosi ma il tumore è molto potente, sono state trovate delle metastasi". La 70enne ha riferito che i medici ce la stanno mettendo tutta per rimpicciolire le metastasi che si sono formate, tanto che Giorgi per tre mesi è stata sottoposta a dei cicli di chemio e radioterapia in contemporanea. Nei prossimi giorni verrà sottoposta ad ulteriori esami clinici: "In America a Houston sembra che abbiano trovato una chiave per sconfiggere il tumore al pancreas. È una cosa folle, ma nei prossimi giorni verranno inviati dei vetrini per sperimentare questa nuova cura".

"Andrà tutto bene, ma se non fosse almeno ti saluto e saluto il mio amatissimo pubblico" ha aggiunto l'attrice paragonando la vita ad una partita di poker in cui tutto in un momento solo può cambiare: "C'è un aspetto che non posso neanche nominare: i miei due figli, le loro mogli e i bambini.

È tutto strano, ma andrà tutto bene".

Eleonora Giorgi ha concluso dicendo di aver ricevuto l'affetto di tantissime persone.

Numerosi i messaggi di sostegno

In seguito all'intervista dell'attrice, sull'account Instagram ufficiale di Verissimo diversi utenti hanno così lasciato un messaggio di sostegno. La nuora Clizia Incorvaia ha scritto: "Ti amo con tutto il cuore.

Sei una forza della natura". Monica Leofreddi ha invece commentato: "È’ impossibile non volerti bene e trovare le parole giuste. La tua energia ed il tuo amore non finiranno mai". Rosanna Banfi ha infine commentato: "Sei sempre stata una donna speciale".

Tra i vari messaggi ci sono anche quelli di Fiordaliso, Patrizia Pellegrino, Paolo Conticini, Simona Izzo e tantissimi altri volti del mondo dello spettacolo e non che hanno offerto il proprio sostegno a Giorgi in un momento molto complicato per lei.