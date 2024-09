Domenica 15 settembre, in un post pubblicato su Instagram, la supermodella Bianca Balti ha spiegato ai suoi follower di essere stata operata per la rimozione di un tumore alle ovaie al terzo stadio: "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò", ha scritto nella didascalia.

Balti ha riferito che la settimana appena trascorsa è stata difficile e complessa: "È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza".

Il post della modella

Il 15 settembre, sul profilo Instagram di Bianca Balti è apparsa una foto della modella in un letto d'ospedale.

Nella didascalia la diretta interessata ha spiegato che domenica 8 settembre si era presentata al pronto soccorso con dei forti dolori all'addome e dopo i primi accertamenti medici le è stato diagnosticato un cancro alle ovaie al terzo stadio.

Balti ha proseguito: "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito un po' della mia perché ne ho molta".

Bianca Balti: nel 2022 si era sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva

Nel 2022 la modella si era sottoposta a dei cicli di stimolazione ovarica per tentare una gravidanza in futuro. Tramite i social la stessa Bianca Balti aveva spiegato che in autunno avrebbe rimosso le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1.

"Il motivo per cui sto procedendo al social freezing questa volta è perché questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto. Da quel momento non potrò più rimanere incinta in modo spontaneo. Già l'idea di rimuovere ovaie e tube e andare così in menopausa a 38 anni non è allettante.

Perciò voglio assicurarmi di non avere rimpianti in futuro", aveva scritto a corredo di una delle storie in cui spiegava di essersi recata in ospedale per la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale.

Dal momento che la BRCA1 comporta il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie, la modella si era sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva per rimuovere entrambi i seni.

Bianca Balti è mamma di due figlie: Matilde nata nel 2017 e Mila nata nel 2015.

Numerosi i messaggi di sostegno

A dar forza a Bianca Balti con i loro commenti social sono arrivati tanti Vip. L'account ufficiale de Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi) ha commentato: "Forza Bianca, sei una forza della natura. Siamo con te". Tiziano Ferro ha scritto: "Tutti in prima linea per te. Non siamo dottori ma ti vogliamo tanto bene. Zio Tiziano is here for you, little princess". Giulia Salemi ha commentato: "Bianca sei una forza della natura, una guerriera, un cuore puro. Siamo tutti con te", mentre Chiara Ferragni ha scritto: "Tesoro, avanti tutta".

Tra i commenti sono apparsi anche quello di Vittoria De Angelis dei Maneskin, Beatrice Valli, Veronica Ferraro, Maria Sole Pollio e tantissimi altri volti del mondo dello spettacolo.