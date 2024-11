È stato un compleanno denso di impegni pubblici quello di Re Carlo III che ha 'festeggiato' la personale ricorrenza facendo visita a due centri per la distribuzione del cibo in eccedenza a Londra e nel Merseyside (nei pressi di Liverpool), che riforniscono banche alimentari, scuole e comunità in seno al Coronation Food Project da lui patrocinato.

Un gesto simbolico quello del regnante che ieri, nel giorno del suo 76esimo compleanno, ha inteso evidenziare una volta di più la volontà di sostenere le comunità locali in un momento particolarmente difficile per il Regno Unito.

Anche per questo la Corona non ha indetto particolari celebrazioni pubbliche fatta eccezione per i tradizionali saluti militari, con 41 colpi di cannone sparati a Green Park e 61 alla Tower Wharf.

Le celebrazioni ufficiali, come da tradizione britannica, si terranno invece a giugno, in occasione del compleanno "simbolico" del sovrano.

Anno complesso per la famiglia e per Re Carlo

L’ultimo anno non è stato semplice da gestire per Carlo III e la corona. Il sovrano ha affrontato infatti una diagnosi di cancro, che ha tenuto riservata e su cui non ha rilasciato aggiornamenti nel recente periodo. Anche la nuora Kate Middleton ha vissuto una situazione analoga, trovandosi a combattere lo stesso tipo di male: due situazioni particolarmente complesse da fronteggiare in simultanea, con il principe William ad aver recentemente definito l'anno ormai sul viale del tramonto come "orribile" per la storia della Royal Family.

La regina Camilla in convalescenza

A completare il quadro il precario stato di salute anche della regina Camilla, colpita di recente da un’infezione toracica comunque in via di ripresa: "Penso di essere in via di guarigione, ma queste cose richiedono sempre un po' di tempo" ha dichiarato Camilla stessa martedì scorso in occasione della cerimonia di premiazione del Booker Prize.

Re Carlo III si è concesso un momento di svago solo nella serata del 13 novembre, la sera prima dunque del suo compleanno, presenziando alla prima del film Gladiatore 2 alla quale la regina Camilla ha preferito rinunciare.

Gli Auguri per un compleanno sobrio

Non sono comunque mancati gli auguri per il sovrano arrivati anche dai social, laddove il principe William e Kate Middleton hanno condiviso via X una foto del re scattata durante il suo tour in Australia e nelle Isole Samoa in cui viene immortalato con gli occhiali da sole e una corona di fiori al collo.

La giornata si è conclusa con una cena privata, riservata ai membri più stretti della famiglia reale. Questa volta, nonostante la convalescenza, la regina Camilla ha preso parte all’incontro sottolineando il valore del tempo trascorso in famiglia, soprattutto in un momento così delicato.