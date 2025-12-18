Un violento incidente stradale ha paralizzato nel pomeriggio la Statale 18, nel territorio di Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Un furgone e una BMW si sono scontrati frontalmente in un tratto rettilineo, causando tre feriti e gravi conseguenze per l’autista del furgone, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 ed elisoccorso, mentre il traffico è andato completamente in tilt.

Nella stessa giornata, uno scontro tra due veicoli si è verificato sulla Statale 106 nel territorio di Corigliano-Rossano.

Scontro frontale sulla SS18: tre feriti e un uomo incastrato tra le lamiere

L’incidente è avvenuto lungo la Statale 18, in località Difesa, nel tratto che collega Pizzo a Lamezia Terme. Per cause ancora da chiarire, un Fiat Ducato e una BMW X4 si sono scontrati frontalmente in pieno rettilineo. L’impatto è stato così violento da deformare la cabina del furgone, intrappolando il conducente. I Vigili del Fuoco di Vibo Valentia hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere, mentre gli altri due feriti venivano assistiti dal personale sanitario del 118.

Condizioni critiche: attivato l’elisoccorso da Lamezia Terme

Le condizioni dell’autista del furgone sono apparse subito gravissime. I sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in un terreno vicino alla carreggiata.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, dove è ora ricoverato. L’intera operazione di soccorso è stata complicata a causa della posizione dei mezzi e della necessità di garantire la massima sicurezza durante le manovre di estricazione.

Traffico bloccato e indagini in corso sulla dinamica dello scontro

Il violento impatto ha provocato il blocco totale della Statale 18 in entrambe le direzioni. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e supportato le operazioni di rimozione dei veicoli, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Il tratto è noto per la sua pericolosità e non è escluso che velocità, distrazione o un improvviso ostacolo possano aver contribuito allo scontro.

La circolazione è tornata regolare solo dopo diverse ore.

Incidente stradale a Corigliano-Rossano, le due persone coinvolte non sono gravi

L'organizzazione "Basta vittime sulla Strada Statale 106", intanto, ha comunicato nella giornata del 18 dicembre l'avvenimento di un nuovo incidente lungo la Statale 106, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, nella zona industriale.

Sono rimaste coinvolte nello scontro due auto, con due persone ferite. Le condizioni dei passeggeri dei mezzi non risultano però gravi. Il traffico ha subito rallentamenti prima della rimozione dei veicoli.