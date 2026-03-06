BigMama è rientrata in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai. La cantante era rimasta bloccata negli Emirati Arabi Uniti a causa della sospensione dei voli, conseguenza dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e della conseguente chiusura dello spazio aereo. È atterrata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, a bordo di uno dei sette voli arrivati dagli Emirati Arabi Uniti.

Il rientro e l’operazione di rimpatrio

La cantante è rientrata con uno dei sette voli che hanno riportato in Italia circa 1.770 connazionali. L’operazione è stata coordinata dal ministero degli Esteri con le compagnie aeree di Dubai e Abu Dhabi.

Nei giorni precedenti, BigMama aveva condiviso sui social la situazione vissuta a Dubai, tra paura e incertezza.

L’appello social e la tensione vissuta a Dubai

Nei giorni scorsi, la cantante aveva condiviso sui social momenti di forte tensione: “Sentiamo i missili sulla testa”, aveva raccontato, spiegando di essere stata dirottata nel deserto vicino a Dubai dopo la partenza da Malé e trasferita in hotel in attesa di indicazioni. Aveva lanciato un appello chiedendo attenzione per i tanti italiani bloccati nella stessa situazione.

Chi è BigMama

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, è una rapper e cantautrice italiana. Ha pubblicato il suo primo album in studio, Sangue, l’8 marzo 2024. Tra i suoi singoli più noti figurano “La rabbia non ti basta”, presentato al Festival di Sanremo 2024, e “Fa strano (Lady Marmalade)”, realizzato con Gaia, Sissi e La Niña.