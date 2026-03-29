Giornata delicata per il Trapani Calcio, finito al centro dell’attenzione per una vicenda che può cambiare il suo futuro sportivo. Nella giornata di giovedì 26 marzo era prevista davanti al Tribunale Federale Nazionale l’udienza legata al deferimento per presunte irregolarità amministrative. Un passaggio cruciale, atteso da tifosi e addetti ai lavori.

Alla fine però non si è arrivati a una decisione immediata. Il procedimento è stato aggiornato: i giudici hanno scelto di attendere prima l’esito del ricorso presentato dalla Procura Federale FIGC, che continua a mantenere una linea molto rigida.

Sul tavolo resta infatti una richiesta pesante: l’esclusione della squadra dal campionato in corso.

Il rinvio allunga inevitabilmente i tempi e aumenta l’incertezza attorno al club granata. L’ambiente vive giorni di forte tensione, con i tifosi che attendono risposte chiare mentre la stagione prosegue sul campo.

Lunedì 30 marzo giornata decisiva per il Trapani

Il nuovo snodo decisivo è stato fissato per domani, lunedì 30 marzo, data in cui si dovrebbe tornare in aula per una valutazione più concreta della situazione. Non è escluso che da lì possa arrivare una svolta definitiva, in un senso o nell’altro.

Nel frattempo, lo stesso Tribunale ha chiarito anche il calendario dei prossimi passaggi, indicando un ulteriore aggiornamento del procedimento nei giorni successivi.

Segnale evidente di una vicenda complessa, destinata a lasciare il segno non solo sul Trapani ma sull’intero equilibrio del campionato.

Serie C sempre più in crisi

Il caso del Trapani Calcio non è isolato, ma si inserisce in un quadro sempre più fragile per molte società di Serie C. Negli ultimi anni si moltiplicano le situazioni critiche tra difficoltà economiche, ritardi nei pagamenti e controlli sempre più stringenti da parte della giustizia sportiva. Diversi club si trovano costantemente sul filo, costretti a rincorrere scadenze e a gestire bilanci in equilibrio precario. Il Rimini quest'anno é stato escluso dal campionato. Questo scenario rende il campionato meno stabile e più esposto a penalizzazioni, ricorsi e possibili esclusioni, con inevitabili ripercussioni sulla regolarità della competizione e sulla credibilità dell’intero sistema.