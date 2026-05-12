La Polizia di Stato ha recentemente portato a termine un'importante operazione, smantellando una pericolosa banda criminale specializzata nelle cosiddette "rapine Rolex". Questo gruppo, che aveva la sua base operativa nel capoluogo campano, agiva prevalentemente sul territorio spagnolo, prendendo di mira turisti e residenti. L'intervento, frutto di una stretta collaborazione tra gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e le autorità spagnole, ha condotto all'arresto di ben dodici persone nella città partenopea.

Le minuziose indagini hanno permesso di ricostruire l'articolata struttura del gruppo criminale.

I membri della banda, tutti residenti a Napoli, si recavano con regolarità in Spagna. Qui, la loro attività era focalizzata sulla commissione di rapine e furti, con una predilezione per gli orologi di lusso, in particolare i preziosi Rolex. Le attività investigative hanno consentito non solo di identificare con precisione i componenti dell'organizzazione, ma anche di documentare un elevato numero di episodi criminosi, tra furti e rapine, perpetrati in diverse e importanti città spagnole.

L'indagine e il modus operandi dei rapinatori

Il successo di questa operazione è il risultato di una complessa e prolungata attività investigativa. Questa ha visto l'impiego di diverse tecniche, tra cui intercettazioni telefoniche, pedinamenti mirati e una fondamentale sinergia tra le forze dell'ordine italiane e spagnole.

Le dodici persone arrestate sono state formalmente accusate di associazione per delinquere, con l'aggravante di essere finalizzata alla commissione di rapine. Il loro modus operandi era ben definito: individuavano le potenziali vittime, spesso turisti, in luoghi affollati e contesti turistici. Successivamente, si avvicinavano con vari pretesti per poi procedere alla sottrazione violenta degli orologi di grande valore.

Le forze dell'ordine hanno evidenziato come la banda fosse caratterizzata da un'elevata capacità organizzativa. Disponevano di una sofisticata rete logistica che facilitava i rapidi spostamenti dei membri tra l'Italia e la Spagna, permettendo loro di colpire e poi rientrare. Per garantire una fuga più efficace e ostacolare l'identificazione immediata, i rapinatori, in diverse circostanze, si servivano di motociclette ad alta velocità dopo aver messo a segno i loro colpi.

L'importanza della cooperazione internazionale

Questa operazione ha chiaramente dimostrato l'assoluta necessità e l'efficacia della cooperazione tra le forze di polizia di differenti Paesi europei. Tale sinergia è cruciale per combattere e stroncare fenomeni criminali che, come in questo caso, hanno una natura transnazionale. La Polizia di Stato italiana, con le sue ampie competenze che vanno dalla garanzia della sicurezza pubblica alle complesse indagini sulle organizzazioni criminali, ha svolto un ruolo centrale, operando in stretta collaborazione anche con organismi internazionali per raggiungere questo risultato.

Le indagini, tuttavia, non si fermano qui. Proseguono incessantemente per accertare l'eventuale coinvolgimento della stessa organizzazione in altri episodi criminosi e per rintracciare eventuali complici che potrebbero essere ancora in libertà.

Questa operazione segna un significativo successo nella lotta contro le rapine di orologi di lusso, un fenomeno che ha purtroppo registrato un'escalation in diverse metropoli europee negli ultimi anni, rappresentando una minaccia costante per la sicurezza dei cittadini e dei turisti.