L’ex regina di Danimarca Margrethe, che ha abdicato due anni fa, è stata sottoposta a un’angioplastica dopo il ricovero in ospedale per alcuni dolori al petto.

Lo ha reso noto il palazzo reale, spiegando che l’ex sovrana, oggi 86enne, è stata operata al Rigshospitalet di Copenaghen, principale ospedale della capitale danese, dove era stata ricoverata nella giornata di ieri. L’intervento ha riguardato un’angioplastica con palloncino a un’arteria coronaria.

Margrethe, fumatrice per gran parte della sua vita, è in “buona salute”, ma resterà ricoverata “per qualche altro giorno”, si legge nella nota ufficiale.

Il regno e la passione per l'arte

La sovrana ha regnato per 52 anni prima di lasciare il trono al figlio maggiore Frederik nel gennaio 2024. Molto amata in Danimarca per il suo ruolo nella modernizzazione della monarchia, negli ultimi anni aveva affrontato diversi problemi di salute. Nonostante avesse più volte dichiarato di non voler mai abdicare, un delicato intervento alla schiena subito nel 2023 l’aveva spinta a cambiare decisione.

Da sempre appassionata d’arte, Margrethe si è distinta anche nel mondo creativo: come costumista ha ottenuto nel 2024 un premio cinematografico danese per i migliori costumi. Insieme al marito, il principe Henrik, ha inoltre tradotto sotto pseudonimo il romanzo di Simone de Beauvoir “Tutti gli uomini sono mortali”. Ha anche illustrato diversi libri, tra cui “Il Signore degli Anelli” di J.R.R. Tolkien.