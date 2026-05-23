Papa Francesco è giunto ad Acerra, in provincia di Napoli, per una significativa visita pastorale che si svolge nella giornata del 23 maggio 2026. L'arrivo del Pontefice ha segnato l'inizio di un evento molto atteso dalla comunità. L'atterraggio dell'elicottero papale è avvenuto con precisione presso il campo sportivo cittadino, dove una delegazione composta dal vescovo Antonio Di Donna, dal sindaco Tito D’Errico e da numerosi fedeli si era radunata per accoglierlo con grande fervore.

Questa visita di Papa Francesco ad Acerra non è un semplice evento protocollare, ma costituisce un momento di profonda importanza e riflessione per l'intera comunità locale.

La scelta della città campana come tappa del suo viaggio pastorale è un segnale forte, che evidenzia l'impegno costante della Chiesa nel promuovere il dialogo interreligioso e sociale e la sua vicinanza concreta alle diverse realtà territoriali. L'arrivo del Santo Padre è stato accolto da un'esplosione di calorosi applausi e da sincere manifestazioni di affetto, provenienti sia dai cittadini accorsi che dalle autorità civili e religiose presenti, tutti desiderosi di salutare il successore di Pietro.

L'accoglienza e il programma degli incontri

Il programma della visita di Papa Francesco ad Acerra si presenta ricco di momenti significativi e di incontri diretti con la comunità. Dopo la solenne cerimonia di accoglienza ufficiale, il Pontefice è atteso per prendere parte a una serie di appuntamenti religiosi e istituzionali di alto profilo.

Sono in agenda, in particolare, incontri dedicati ai rappresentanti delle istituzioni locali, ai giovani, considerati il futuro della Chiesa, e alle famiglie della diocesi, pilastro della società. Questa intensa visita si inserisce pienamente nel quadro delle iniziative che vedono la Chiesa cattolica impegnata a rafforzare il suo legame indissolubile con i territori e a promuovere attivamente i valori di solidarietà, di inclusione e l'attenzione verso le problematiche sociali più urgenti.

Acerra: la città e la sua diocesi

Acerra, una città di antica origine situata strategicamente nella provincia di Napoli, è la sede dell'omonima diocesi. Questa importante circoscrizione ecclesiastica, attualmente sotto la guida pastorale del vescovo Antonio Di Donna, comprende un vasto territorio che si estende su diversi comuni dell'area campana, caratterizzati da una profonda fede.

La presenza del Papa nella città è percepita come un evento di straordinario rilievo, non solo per la comunità ecclesiale ma per l'intera popolazione locale, che ha manifestato un entusiasmo palpabile e contagioso per l'arrivo del Sommo Pontefice, un momento storico per la città.