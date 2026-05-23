Papa Francesco ha compiuto una significativa e attesa visita pastorale ad Acerra, in provincia di Napoli, il 23 maggio 2026. L'obiettivo era incontrare la comunità locale, ascoltare le testimonianze di dolore e speranza dei cittadini e offrire un messaggio di vicinanza. Il pontefice si è recato in una delle aree più gravemente colpite dall'inquinamento ambientale, tristemente nota come "Terra dei fuochi", un territorio dove da anni si registrano problematiche profonde e complesse legate allo smaltimento illecito dei rifiuti e alle conseguenti, drammatiche ripercussioni sulla salute pubblica.

La sua presenza ha rappresentato un forte e chiaro segnale di attenzione verso una comunità che affronta da troppo tempo una dolorosa e persistente emergenza ambientale.

Durante il suo toccante intervento nella Cattedrale di Acerra, Papa Francesco ha pronunciato parole di profonda empatia: "Sono venuto a raccogliere le lacrime". Il pontefice ha ascoltato con attenzione le commoventi testimonianze di numerose famiglie che hanno perso i propri cari a causa di malattie gravi che, secondo quanto riportato dai residenti e da studi locali, sarebbero direttamente collegate alla diffusa contaminazione del territorio. In questo contesto di sofferenza, il Santo Padre ha ribadito con forza l'imperativo di un impegno comune e incondizionato per la tutela dell'ambiente e della salute, sottolineando con chiarezza che "la difesa della terra e la difesa della vita sono la stessa cosa".

Il significato della visita e l'appello del Pontefice

La visita di Papa Francesco ad Acerra ha assunto un profondo e inequivocabile valore simbolico per l'intera popolazione locale, offrendo un momento di conforto, solidarietà e rinnovata speranza. Il pontefice ha voluto esprimere concretamente la vicinanza della Chiesa a quanti soffrono le gravi e durature conseguenze di anni di degrado ambientale. Nel corso dell'incontro, il Papa ha rivolto un pressante e accorato invito alle istituzioni, alla società civile e a tutti gli attori coinvolti affinché collaborino attivamente e con urgenza per affrontare le cause profonde dell'inquinamento, bonificare il territorio e garantire un futuro più sano e sicuro alle nuove generazioni.

Ha inoltre manifestato piena solidarietà ai familiari delle vittime e ha chiesto con fermezza e determinazione giustizia per coloro che hanno subito danni irreparabili a causa della gestione illecita e criminale dei rifiuti.

La comunità di Acerra ha accolto il Santo Padre con grande partecipazione e commozione, evidenziando l'importanza cruciale della sua presenza in un territorio segnato da profonde difficoltà e dolore. Questa visita si inserisce pienamente nell'impegno costante di Papa Francesco per la tutela dell'ambiente, un tema centrale già ampiamente espresso in numerosi documenti e interventi pubblici precedenti, che riflettono la sua visione ecologica.

Acerra e la "Terra dei fuochi": contesto di una crisi ambientale

Acerra è situata nel cuore della cosiddetta "Terra dei fuochi", un'area della Campania tristemente nota a livello nazionale e internazionale per i frequenti roghi tossici e lo smaltimento illegale di rifiuti. Questa vasta e complessa zona comprende numerosi comuni distribuiti tra le province di Napoli e Caserta, dove sono stati documentati centinaia di incendi dolosi e sversamenti illeciti, spesso perpetrati dalla criminalità organizzata. Le conseguenze di tali attività illegali e criminali hanno avuto impatti significativi, devastanti e duraturi sulla salute della popolazione e sull'ecosistema, come evidenziato in modo inequivocabile da molteplici rapporti istituzionali, studi scientifici e denunce delle associazioni locali.

La "Terra dei fuochi" è da tempo oggetto di una crescente attenzione da parte delle autorità italiane e di organismi internazionali, che hanno avviato specifici programmi di monitoraggio, bonifica e prevenzione per ridurre i rischi ambientali e sanitari. Il Ministero della Transizione Ecologica italiano ha più volte indicato quest'area come una delle priorità nazionali assolute nella lotta all'inquinamento e nella salvaguardia della salute pubblica, riconoscendo l'urgenza di interventi concreti e risolutivi.