Sono ufficialmente iniziati a Roma gli accertamenti tecnici irripetibili su una vasta gamma di dispositivi informatici e sugli account digitali che sono stati sequestrati a un ex dipendente di una nota società di videosorveglianza. L'uomo è attualmente ritenuto responsabile della grave sottrazione e successiva diffusione di video intimi che ritraggono lo showman Stefano De Martino insieme alla sua ex fidanzata. Questa operazione segna un passo cruciale nell'indagine. Gli inquirenti, infatti, considerano l'individuo il “tecnico infedele” che, agendo contro ogni norma etica e legale, avrebbe per primo sottratto e poi diffuso online i filmati privati.

Questi video erano stati registrati dalle telecamere di sicurezza installate all'interno dell'abitazione della ex compagna di Stefano De Martino, violando palesemente la sua privacy e quella dello showman.

Le delicate operazioni di analisi forense

Le analisi forensi, considerate di estrema delicatezza e complessità, sono attualmente in corso presso il prestigioso Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. Questo centro specializzato è il fulcro delle indagini tecniche volte a recuperare ogni traccia digitale utile. Nel contesto di questo procedimento giudiziario di grande risonanza mediatica, sia Stefano De Martino che la sua ex compagna figurano ufficialmente come parti offese, a testimonianza del grave danno subito.

Entrambi sono assistiti legalmente dagli stimati avvocati partenopei Angelo e Sergio Pisani, professionisti noti per la loro esperienza in casi complessi. Per conto dello Studio Pisani, alle cruciali operazioni peritali sta partecipando attivamente il perito Lorenzo Laurato, la cui competenza tecnica è fondamentale per l'esito degli accertamenti. Gli avvocati Pisani hanno pubblicamente espresso il loro auspicio che “questo accertamento possa rivelarsi cruciale per l’indagine, così da permettere di ricostruire l’esatta catena di diffusione illecita dei filmati sul web”, un passaggio indispensabile per fare piena luce sulla vicenda e individuare tutte le responsabilità.

Il contesto delle indagini e il ruolo della Procura di Roma

La Procura di Roma, attivamente impegnata nella tutela della privacy e nella lotta contro la diffusione illecita di contenuti sensibili, ha formalmente iscritto nel registro degli indagati l'ex tecnico coinvolto, aprendo così una nuova fase nell’inchiesta che mira a chiarire ogni aspetto relativo alla diffusione dei video privati. L'obiettivo primario dell'indagine è duplice: da un lato, garantire la tutela della privacy delle persone direttamente coinvolte, gravemente compromessa dall'accaduto; dall'altro, ricostruire con precisione la dinamica della sottrazione iniziale e, successivamente, della capillare diffusione dei filmati sulla rete.

Il caso, per la sua natura e per i personaggi coinvolti, ha acquisito una particolare risonanza nel mondo dello spettacolo, generando un ampio dibattito pubblico già a partire dall'estate del 2025, quando le prime notizie sulla vicenda hanno iniziato a circolare, suscitando notevole clamore e preoccupazione per le implicazioni sulla sicurezza digitale e la protezione dei dati personali.