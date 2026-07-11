Il mare è una risorsa sempre più strategica per l'Italia, con un'attenzione crescente verso le sue profondità. L'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha evidenziato questo concetto durante il talk “Dal mare al futuro: la Dimensione Subacquea frontiera strategica per il Paese”, tenutosi al Porto Antico di Genova. L'evento faceva parte dell'ultima tappa del "Marina Militare Nastro rosa tour". Berutti Bergotto ha sottolineato come l'utilizzo dei fondali da parte delle nazioni marittime sia sempre stato cruciale, ma la sicurezza, un tempo garantita a 100 metri, è oggi profondamente cambiata, richiedendo un approccio rinnovato.

Sicurezza energetica e infrastrutture subacquee: le priorità

La sicurezza energetica nazionale dipende dai fondali marini, un ambiente complesso ma fondamentale. L'ammiraglio Berutti Bergotto ha indicato diverse priorità: una mappatura dettagliata dei fondali (attualmente solo il 27% è noto), l'integrazione tecnologica tra sistemi in acqua e non solo, e la protezione delle infrastrutture subacquee. Cruciale è anche la capacità di ripararle rapidamente, considerando che oggi servono 100 giorni per ripristinare un cavo, con gravi conseguenze come l'assenza di internet.

Il Polo nazionale della subacquea: un vantaggio per l'Italia

La nascita del Polo nazionale della subacquea rappresenta un vantaggio per l'intera nazione, non solo per la Marina Militare.

Questo hub riunirà le eccellenze italiane nel settore, sviluppando programmi e soluzioni tecnologiche vitali per il Paese. Si configura come un catalizzatore per l'innovazione e la cooperazione strategica.

Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea: contesto e sviluppo

Inaugurato a La Spezia nel dicembre 2023, il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea opera come modello di collaborazione pubblico-privata e militare-civile. È un hub per lo sviluppo di tecnologie subacquee, in sinergia con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina e il CMRE della NATO. Questo centro multidisciplinare aggrega eccellenze militari, industriali e accademiche per la ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative.

Le priorità di sviluppo includono l'aumento delle capacità unmanned, lo sviluppo di sensori per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, l'implementazione di una rete subacquea integrata e un sistema di Comando e Controllo evoluto. Questi obiettivi mirano a rafforzare la posizione italiana nella dimensione subacquea.