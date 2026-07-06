Un divieto di avvicinamento è stato notificato a un cittadino afghano, rifugiato e impiegato come rider, accusato di stalking nei confronti di un'attivista iraniana a Bologna. La misura cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale felsineo, arriva a seguito di una serie di episodi che avrebbero visto la donna, identificata come Zafa, fotografa di 33 anni, perseguitata per le sue posizioni politiche.

I fatti contestati si sono verificati tra marzo e aprile. L'attivista sarebbe stata bersaglio di insulti e minacce di morte e stupro, veicolati sia attraverso commenti pubblici sui suoi profili social, sia tramite chat private.

La situazione ha raggiunto un punto critico il 26 aprile, durante un presidio in Piazza Nettuno a Bologna, organizzato per la libertà del popolo iraniano. In quella circostanza, l'indagato avrebbe avvicinato Zafa, accompagnato da altre persone, e avrebbe mimato il gesto del taglio della gola. Le minacce si sarebbero fatte esplicite, includendo l'intenzione di ucciderla e stuprarla. L'uomo avrebbe inoltre ostacolato il regolare svolgimento del presidio e tentato di sottrarre una bandiera a un partecipante, venendo poi bloccato e allontanato dalle forze dell'ordine e denunciato anche per tentato furto.

Il procedimento giudiziario e la difesa

La misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata emessa dal gip Andrea Romito su richiesta del pubblico ministero Stefano Dambruoso.

L'indagato, assistito dall'avvocato Riccardo Camilloni, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame. La difesa sostiene che le azioni contestate rientrerebbero nell'ambito del dissenso politico e non configurerebbero minacce. L'udienza si è già tenuta e la decisione del tribunale è attualmente in attesa.

Zafa, la vittima delle presunte persecuzioni, ha meticolosamente raccolto le prove delle minacce ricevute e ha sporto due denunce ai carabinieri. La donna ha espresso profondo timore per la propria incolumità, dichiarando di non sentirsi più al sicuro nella città che aveva scelto come seconda casa. Per questo motivo, ha annunciato l'intenzione di lasciare temporaneamente Bologna e ha sollecitato una maggiore protezione per la sua persona.

Reazioni politiche e l'appello alla condanna

L'episodio ha generato una forte reazione nel panorama politico locale e nazionale. Esponenti della Lega, tra cui Matteo Di Benedetto e Anna Maria Cisint, hanno chiesto una condanna netta e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, ribadendo che la città di Bologna non può tollerare gesti di tale gravità. La manifestazione in Piazza Nettuno, teatro degli ultimi episodi, era stata organizzata con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei diritti umani in Iran, vedendo la partecipazione di numerosi attivisti e cittadini. La vicenda sottolinea l'importanza della sicurezza degli attivisti politici e l'urgenza di adottare strumenti di tutela efficaci per coloro che denunciano minacce e intimidazioni legate alla loro attività di sensibilizzazione pubblica.