La Guardia costiera di Vibo Valentia ha portato a termine un'importante operazione nel comune di Briatico, in provincia di Vibo Valentia, culminata nel sequestro di tredici imbarcazioni. L'intervento si è svolto nell'ambito di una più ampia attività di contrasto all'occupazione abusiva di aree demaniali marittime, un fenomeno che compromette la fruizione pubblica e la legalità lungo le coste. L'operazione, focalizzata sul litorale del comune calabrese, ha permesso di individuare e sanzionare l'utilizzo non autorizzato di spazi pubblici.

L'intervento e i dettagli del sequestro

L'attività di controllo, condotta con precisione dalla Guardia costiera, ha permesso di accertare la presenza di numerose unità nautiche posizionate in modo stabile su aree demaniali marittime. Queste imbarcazioni occupavano il suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente, configurando un'occupazione irregolare. Le tredici unità nautiche, individuate durante le verifiche, sono state di conseguenza poste sotto sequestro amministrativo. Questa azione rientra in una serie di controlli programmati e mirati alla tutela del demanio marittimo e al rigoroso rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo degli spazi pubblici costieri, fondamentali per la collettività.

Il contesto normativo e la tutela del litorale

Briatico, una rinomata località costiera della provincia di Vibo Valentia, è conosciuta per le sue spiagge e per l'attrattiva turistica balneare. In questo contesto, il demanio marittimo rappresenta un patrimonio inestimabile: è il complesso dei beni appartenenti allo Stato e destinati all'uso pubblico, includendo le spiagge, le aree costiere e le acque antistanti. L'utilizzo di tali aree è strettamente regolamentato da normative specifiche che impongono l'ottenimento di autorizzazioni per l'occupazione, sia essa temporanea o permanente. L'obiettivo primario di queste disposizioni è duplice: garantire la fruizione collettiva degli spazi da parte di tutti i cittadini e assicurare la tutela ambientale di ecosistemi delicati e preziosi.

L'azione della Guardia costiera si inserisce proprio in questa cornice di salvaguardia del bene comune.

Proseguono i controlli contro l'abusivismo

Le operazioni di controllo e vigilanza sul litorale calabrese non si fermano. Le autorità competenti proseguono regolarmente le loro attività per contrastare con fermezza i fenomeni di occupazione abusiva e per garantire il pieno rispetto della legalità nelle aree demaniali marittime. L'impegno costante mira a preservare questi spazi vitali per la comunità e per l'ambiente, assicurando che l'accesso e l'utilizzo avvengano sempre in conformità con le leggi.