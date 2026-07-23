L'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Cupparo, ha annunciato il 23 luglio 2026 che i lavori sulla strada Serrapotina sono essenziali per il progresso e la crescita dell'area interessata. Questa infrastruttura è considerata strategica per l'intera Basilicata, rappresentando un pilastro per il futuro sviluppo del territorio.

L'impatto dei lavori sulla viabilità e l'economia

L'intervento sulla Serrapotina è stato evidenziato dall'assessore come un passo significativo per il miglioramento della viabilità e per il sostegno alla crescita economica e sociale della zona.

I lavori sono progettati per collegare in modo più efficiente le aree interne con i principali assi viari regionali. Tale potenziamento della rete stradale favorirà la mobilità di cittadini e imprese, facilitando spostamenti e scambi.

Cupparo ha sottolineato che l'opera è una risposta concreta alle esigenze del territorio. L'infrastruttura, infatti, è stata inserita tra le priorità della programmazione regionale, evidenziando il suo ruolo chiave nelle strategie di sviluppo a lungo termine.

Il ruolo della Regione Basilicata nello sviluppo infrastrutturale

La Regione Basilicata, tramite il suo assessorato alle Infrastrutture, ha promosso e sostenuto l'avvio di questi lavori sulla Serrapotina, considerandoli una leva fondamentale per lo sviluppo locale.

L'obiettivo primario è garantire maggiore sicurezza e accessibilità per tutti gli utenti, elementi irrinunciabili per la modernizzazione del sistema viario.

Questi aspetti sono ritenuti essenziali non solo per migliorare la qualità della vita dei residenti, ma anche per attrarre nuovi investimenti. L'assessore ha inoltre ribadito che l'opera si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento delle infrastrutture regionali, mirata a rendere la Basilicata più competitiva e connessa.