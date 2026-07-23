Un grave episodio di violenza ha scosso la provincia di Cagliari nella giornata del 23 luglio 2026, con un tentato femminicidio a Solanas e un omicidio a Quartu, eventi che le autorità hanno immediatamente collegato. Una donna di 48 anni è stata gravemente ferita da colpi di pistola a Solanas, una rinomata località costiera, e si trova ora ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Poco dopo, a Quartu, un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita, anch’egli vittima di colpi d’arma da fuoco. La rapidità con cui i due fatti sono stati connessi ha indirizzato le indagini verso una pista comune, culminata con la presentazione spontanea di una persona in caserma, attualmente sotto interrogatorio per fare luce sull'accaduto.

Gli investigatori stanno lavorando intensamente per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e chiarire il movente dietro questa duplice e drammatica aggressione. La donna, colpita da diversi proiettili, è stata soccorsa d’urgenza e trasportata al Brotzu, dove i medici stanno lottando per salvarle la vita, in un contesto di grande apprensione. Parallelamente, la scena del crimine a Quartu, dove l’uomo è stato ucciso, è stata immediatamente messa in sicurezza dalle forze dell'ordine. Entrambe le aree interessate dagli spari sono state poste sotto sequestro per permettere agli specialisti dell’Arma dei Carabinieri di effettuare i rilievi tecnici, raccogliere ogni elemento utile e individuare eventuali tracce che possano condurre alla verità.

Le indagini e il contesto degli eventi

Le forze dell’ordine hanno avviato un’ampia e complessa operazione per delineare il quadro completo di quanto accaduto. L’uomo che si è costituito presso una caserma dei carabinieri è considerato un sospettato chiave e il suo interrogatorio è fondamentale per comprendere la sequenza dei fatti, il possibile legame tra le vittime e l'aggressore, e le motivazioni che hanno portato a tali gesti. Gli inquirenti si concentrano sull'analisi meticolosa delle prove raccolte sulle due scene del crimine, cercando di stabilire una correlazione precisa tra l'attacco alla donna a Solanas e l'uccisione dell'uomo a Quartu, in un tentativo di ricomporre il puzzle di questa tragica vicenda.

Solanas, nota frazione del comune di Sinnai, è una rinomata località turistica sulla costa sud-orientale della Sardegna, apprezzata per le sue spiagge e la sua tranquillità, ora turbata da questi eventi. Quartu Sant’Elena, invece, è il terzo comune più popoloso dell’isola e fa parte dell’area metropolitana di Cagliari, un centro urbano dinamico. La vicinanza geografica delle due località, entrambe nel Cagliaritano, ha permesso un rapido coordinamento delle operazioni di soccorso e delle successive attività investigative. L'Arma dei Carabinieri, con le sue unità specializzate nelle indagini scientifiche e nella repressione dei reati, sta conducendo le indagini con la massima priorità, al fine di assicurare alla giustizia il responsabile di questi gravi crimini che hanno profondamente colpito la comunità locale e regionale.