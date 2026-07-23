Un'importante operazione antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Palermo, ha portato all'arresto di dodici persone nel Trapanese. L'intervento, eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani a Petrosino, ha dato seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse a vario titolo sono gravi e includono l'associazione di tipo mafioso, per aver fatto parte, anche con ruoli apicali, di Cosa nostra operante proprio a Petrosino. Tra i reati contestati figurano anche estorsioni, intimidazioni, danneggiamento a seguito d'incendio, porto di armi da sparo, estorsione legata alla gestione di un alloggio popolare e traffico di sostanze stupefacenti.

L'inchiesta, frutto di un'attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri tra il dicembre 2022 e il febbraio 2024, ha permesso di ricostruire l'operatività capillare dell'organizzazione mafiosa. Secondo le indagini, il gruppo criminale esercitava un controllo del territorio pervasivo, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi per garantire il proprio sostentamento economico attraverso una serie di attività illecite. Parallelamente agli arresti, è stato notificato un invito a rendere interrogatorio preventivo a ulteriori sedici persone. Queste sono indagate a vario titolo per traffico di sostanze stupefacenti, possesso di armi e ricettazione, con l'aggravante, in alcuni casi, di aver commesso i fatti in connessione con attività mafiose.

Coinvolgimento di minori e perquisizioni

L'operazione ha esteso il suo raggio d'azione anche al capoluogo siciliano, con l'esecuzione di decreti di perquisizione personali e locali a carico di nove indagati minorenni residenti a Palermo. All'epoca dei fatti contestati, questi soggetti non avevano ancora raggiunto la maggiore età. Le accuse ipotizzano che alcuni di essi fossero funzionalmente inseriti in una struttura criminale che agiva con metodi tipicamente mafiosi. Questo aspetto sottolinea la gravità della penetrazione criminale anche tra le fasce più giovani della popolazione. L'intera operazione si inserisce in un più ampio e costante impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alle attività criminali e nel ripristino del controllo del territorio nella provincia di Trapani.

La lotta incessante alla mafia in Sicilia

Le recenti azioni nel Trapanese si collocano in un quadro di lotta incessante e coordinata contro le organizzazioni mafiose in Sicilia. Le forze dell'ordine e la magistratura, con la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo in prima linea, mantengono un impegno costante nel contrasto alla criminalità organizzata. La DDA, in particolare, ha guidato numerosi interventi volti a stroncare episodi di intimidazione, estorsioni e violenze che hanno colpito diversi quartieri di Palermo, in particolare la zona nord della città. Queste operazioni hanno portato a significativi arresti e fermi, infliggendo duri colpi ai clan mafiosi attivi. L'obiettivo primario di tali interventi è quello di interrompere la spirale di reati legati ai metodi mafiosi e di garantire la sicurezza e la legalità per i cittadini nei territori interessati, riaffermando la presenza dello Stato contro ogni forma di prevaricazione criminale.