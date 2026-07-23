Un escursionista di 55 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano dopo essere precipitato nel rio San Silvestro, nei pressi di Dobbiaco. L'incidente, avvenuto il 23 luglio 2026, non ha avuto testimoni oculari e la dinamica esatta della caduta è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

Il corpo dell'uomo è stato avvistato ai piedi della gola da un altro escursionista, che ha prontamente lanciato l'allarme. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e la Croce bianca.

Il recupero del ferito è stato reso possibile grazie all'ausilio dell'elicottero Pelikan 2, che ha poi provveduto al trasporto urgente dell'uomo presso la struttura ospedaliera di Bolzano, dove è attualmente ricoverato.

Le indagini sulla dinamica della caduta

L'episodio si è verificato in una zona escursionistica solitamente frequentata, ma al momento dell'incidente non vi era nessuno presente per assistere e testimoniare l'accaduto. Le autorità stanno conducendo accertamenti approfonditi per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla caduta dell'uomo nel torrente. L'intervento rapido dell'elicottero Pelikan 2 ha garantito un soccorso tempestivo e il trasferimento del ferito in ospedale.

Allarme sicurezza sui sentieri: altri incidenti recenti

Questo incidente si inserisce in un contesto di recenti episodi che hanno coinvolto escursionisti in Alto Adige. Soltanto il giorno precedente, un altoatesino di 42 anni ha perso la vita precipitando da un sentiero impervio nel rio Nero, situato sopra Ora.

Un altro grave episodio si era verificato l'8 luglio 2026 in Val di Fundres. In quell'occasione, un turista tedesco è deceduto dopo una caduta di circa 300 metri mentre percorreva l'Alta Via della Val di Fundres, nei pressi della malga Mahd. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe inciampato su un tratto di sentiero apparentemente semplice, perdendo l'equilibrio e precipitando nel vuoto.

Anche in questo caso, i soccorsi, inclusi gli uomini della Guardia di finanza, i tecnici del Soccorso alpino e l'elicottero Pelikan 2 con il medico d’urgenza, sono intervenuti rapidamente, ma per la vittima non c'era ormai più nulla da fare.

Le autorità locali, tra cui la Guardia di finanza e il Soccorso alpino, continuano a sottolineare l'importanza fondamentale della prudenza e di un'adeguata preparazione fisica e tecnica durante le escursioni in montagna. Questo vale anche per i percorsi ritenuti non particolarmente impegnativi. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle dinamiche di tutti questi incidenti per chiarirne le cause e fornire indicazioni utili alla prevenzione di simili tragici eventi.