Il deputato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Verri, ha sollevato un allarme significativo riguardo alle condizioni critiche dello scalo ferroviario di Ferrandina, situato nella provincia di Matera. L'intervento di Verri, avvenuto il 6 luglio 2026, ha messo in luce una situazione inaccettabile per un'infrastruttura che riveste un ruolo strategico e dovrebbe servire un'ampia porzione del territorio lucano. La denuncia sottolinea la necessità impellente di affrontare le problematiche che affliggono questa importante stazione, la cui funzionalità è essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti dell'intera area della Basilicata.

Le gravi carenze infrastrutturali dello scalo di Ferrandina

La stazione di Ferrandina presenta, secondo quanto evidenziato, una serie di gravi carenze infrastrutturali che ne compromettono seriamente il regolare funzionamento e la piena fruibilità da parte dei viaggiatori e dei pendolari. Le problematiche riscontrate riguardano diversi aspetti delle strutture e dei servizi offerti, rendendo il servizio attuale inadeguato alle esigenze dei cittadini. Verri ha enfatizzato come l'attuale stato della stazione non consenta di garantire un servizio adeguato e all'altezza delle aspettative, penalizzando di fatto tutti coloro che quotidianamente si affidano a questo snodo ferroviario per i propri spostamenti.

La situazione è descritta come particolarmente preoccupante, considerando il potenziale e l'importanza strategica che lo scalo dovrebbe avere nel contesto dei trasporti regionali.

Le deficienze strutturali e operative non solo ostacolano la fluidità del traffico ferroviario, ma incidono anche sulla qualità complessiva dell'esperienza di viaggio. L'assenza di standard minimi di efficienza e comfort si traduce in disagi per l'utenza, che si trova a dover fare i conti con un'infrastruttura sottodimensionata e mal mantenuta. Questo scenario, ha ribadito il deputato, è incompatibile con le ambizioni di sviluppo e con le necessità di una regione che punta a migliorare i propri collegamenti e la propria offerta di trasporto pubblico.

La stazione di Ferrandina, pur essendo un nodo importante per la connettività territoriale, si trova in uno stato di degrado che ne limita fortemente l'efficacia e la capacità di rispondere alle richieste di una mobilità moderna ed efficiente.

Richieste urgenti per il rilancio e la sicurezza della mobilità

Di fronte a questo quadro critico, il deputato Gianluca Verri ha lanciato un appello per un intervento urgente e risolutivo, finalizzato al rilancio della stazione di Ferrandina. La proposta include una serie di azioni concrete e mirate, volte a migliorare significativamente l'accessibilità dello scalo e a elevare la qualità dei servizi messi a disposizione dei viaggiatori. È stato sottolineato come sia necessario un piano di investimenti mirato, capace di affrontare le problematiche strutturali e di riportare l'infrastruttura a uno standard accettabile e funzionale per l'utenza.

L'obiettivo primario di tali interventi è duplice: da un lato, garantire una mobilità più efficiente e fluida per i residenti della Basilicata e per tutti coloro che transitano per la stazione; dall'altro, assicurare un livello di sicurezza adeguato, fondamentale per la fiducia e la tranquillità dei viaggiatori.

La riqualificazione dello scalo di Ferrandina non è vista solo come una questione di manutenzione, ma come un investimento strategico per il futuro della regione. Un'infrastruttura moderna e ben funzionante può infatti fungere da catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale dell'area, facilitando gli spostamenti e promuovendo un maggiore interscambio. Le richieste di Verri si inseriscono in un contesto più ampio di attenzione verso le infrastrutture del Sud Italia, con l'intento di colmare i divari esistenti e di offrire ai cittadini servizi di trasporto pubblico all'altezza delle aspettative.

L'auspicio è che le istituzioni competenti accolgano l'appello e mettano in atto le misure necessarie per trasformare lo scalo di Ferrandina in un esempio di efficienza e modernità, a beneficio di tutta la comunità.