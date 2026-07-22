Un flash mob si è svolto a Milano, davanti al Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC), il 22 luglio, per commemorare il trentatreesimo anniversario della strage di via Palestro. L'iniziativa ha avuto lo scopo di rinnovare la richiesta di verità e giustizia per l'attentato mafioso avvenuto il 27 luglio 1993. Hanno partecipato all'evento i familiari delle vittime, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini, tutti uniti nel ricordo delle cinque persone tragicamente uccise in quell'atto di violenza.

La commemorazione e le richieste di chiarezza

Durante il flash mob, i partecipanti hanno mostrato con forza il loro desiderio di non dimenticare. Hanno esposto cartelli e striscioni con le fotografie delle vittime e messaggi chiari, rivolti alle autorità, per sollecitare la prosecuzione delle indagini e ottenere piena chiarezza sui mandanti e le responsabilità della strage. Diversi interventi hanno ribadito l'importanza di mantenere viva la memoria di quanto accaduto e di proseguire incessantemente nella ricerca della verità completa. Un messaggio ricorrente e potente è stato: "Non ci fermeremo finché non avremo tutte le risposte", a testimonianza di una determinazione incrollabile.

Il tragico contesto della strage di via Palestro

La strage di via Palestro, consumatasi il 27 luglio 1993, fu un evento devastante che causò la morte di cinque persone: tre valorosi vigili del fuoco, un agente della polizia municipale e un immigrato marocchino. L'esplosione, di inaudita violenza, non solo spezzò vite innocenti ma distrusse anche una parte significativa del Padiglione d'Arte Contemporanea, provocando inoltre un elevato numero di feriti. Questo tragico episodio si inserisce nel più ampio e doloroso contesto della stagione delle bombe mafiose che colpirono l'Italia nel 1993, mirando a obiettivi sia simbolici che civili in diverse città del Paese, seminando terrore e distruzione.

Il Padiglione d'Arte Contemporanea: un simbolo di memoria

Il Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) di Milano, che ha ospitato questa significativa iniziativa, rappresenta una delle più importanti e riconosciute istituzioni culturali della città. Situato in una posizione centrale, nei pressi dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, il PAC è un punto di riferimento fondamentale per la vita culturale milanese. La sua struttura, inaugurata nel 1954, è dedicata all'arte contemporanea e ospita regolarmente mostre temporanee di grande rilievo, fungendo oggi anche da simbolo della resilienza e della memoria collettiva.