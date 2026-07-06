Il Comune di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, ha ottenuto un finanziamento di 330mila euro dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il contributo, parte del ‘Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è destinato all'adeguamento antincendio e alla messa in sicurezza di edifici pubblici scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione.

L'amministrazione comunale ha presentato due istanze per l'adeguamento antincendio di due scuole a Centobuchi: la primaria ‘Carlo Alberto dalla Chiesa’ (via Benedetto Croce) e la secondaria di primo grado ‘Carlo Allegretti’ (via Colle Gioioso).

Sono stati assegnati 130mila euro per la primaria e 200mila euro per la secondaria.

Sicurezza antincendio: gli interventi

Gli interventi mirano a rendere gli edifici scolastici conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio, per incrementare la sicurezza di studenti e personale. L'assessore all'edilizia scolastica, Christian Ficcadenti, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo ulteriore finanziamento. Il nostro ufficio Lavori Pubblici ha colto un’opportunità concreta per riqualificare il patrimonio di edilizia scolastica comunale. Questo ci permetterà di aumentare la sicurezza di due plessi e di rendere le nostre scuole all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e conformi alle normative antincendio.”

Monteprandone: altri fondi PNRR per la scuola

Il Comune di Monteprandone beneficia anche di altri finanziamenti PNRR per l’edilizia scolastica e l’innovazione didattica.

Tra le recenti assegnazioni, spiccano 144mila euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati agli asili nido comunali. Questi fondi saranno impiegati per i nidi del Capoluogo e di via Spiagge, in fase di realizzazione tramite ulteriori finanziamenti PNRR.