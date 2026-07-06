Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, si conferma per il quarto anno consecutivo sul podio dei sindaci più apprezzati d'Italia. Secondo la classifica Governance Poll 2026, pubblicata da Il Sole 24 Ore, Fioravanti ha raggiunto il secondo posto a livello nazionale nell'indice di gradimento dei primi cittadini. Ricopre anche il ruolo di presidente di Anci Marche e del Consiglio nazionale Anci.

Negli ultimi anni, il percorso di Fioravanti nel sondaggio ha visto risultati significativi: si è classificato al secondo posto nel 2022 e nel 2023, ha conquistato il primo posto nel 2025 ed è tornato al secondo nel 2026.

Nel 2024 non aveva preso parte alla rilevazione, in quanto a un anno dalle elezioni comunali. Il sindaco ha commentato il risultato come una “testimonianza del rapporto di fiducia” costruito con la comunità ascolana e un “importante riconoscimento” per l'operato dell'Amministrazione comunale.

Il significato del riconoscimento e le dichiarazioni del sindaco

Marco Fioravanti ha accolto il risultato con emozione e profonda gratitudine, evidenziando che il riconoscimento non è da intendersi come personale, ma “appartiene anche ai tanti cittadini che continuano a darci fiducia e a partecipare con entusiasmo al percorso di crescita che stiamo costruendo insieme”. Ha inoltre sottolineato che la presenza sul podio per quattro anni consecutivi rappresenta un “traguardo straordinario” che lo rende orgoglioso e, al contempo, “responsabilizza ancora di più me e tutta la squadra amministrativa”.

Il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento alla comunità ascolana per il costante sostegno e l'affetto dimostrato, ribadendo l'impegno a proseguire con determinazione il lavoro avviato dal giugno 2019 e a sviluppare nuovi progetti per il futuro del territorio.

La Governance Poll 2026: contesto nazionale

La Governance Poll 2026, indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha registrato un dato storico: per la prima volta, una donna, Sara Funaro (Firenze), ha conquistato il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Seguono Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) al secondo posto e Gaetano Manfredi (Napoli) al terzo. L'analisi rivela anche un trend nazionale in cui due sindaci su tre registrano un consenso inferiore rispetto al giorno della loro elezione.

In questo contesto nazionale di cambiamento nel rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali, il risultato ottenuto da Fioravanti conferma la continuità del consenso e della fiducia nei confronti dell'amministrazione di Ascoli Piceno.