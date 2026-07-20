La Guardia di Finanza di Foggia ha finalizzato la devoluzione di alcol etilico confiscato, destinandolo alla produzione di disinfettanti per le strutture sanitarie locali. Questa iniziativa trasforma un illecito in un beneficio concreto per la collettività. Inizialmente, oltre seimila litri di alcol, sequestrati nell'ambito di operazioni di contrasto al contrabbando, sono stati devoluti all'ASL di Foggia per la realizzazione di preparati galenici disinfettanti destinati all'uso sanitario. Il prodotto sarà lavorato nel laboratorio dell'hub farmaceutico aziendale dell'ASL.

Dettagli dell'operazione e tempistiche

L'operazione ha preso avvio con il sequestro da parte dei finanzieri, seguito dalla disposizione di confisca del prodotto da parte del Tribunale di Foggia a dicembre 2025. Successivamente, a marzo 2026, la Direzione del Dipartimento Gestione del Farmaco dell'ASL di Foggia ha formalmente richiesto all'autorità giudiziaria la devoluzione dell'alcol confiscato per finalità sanitarie, a seguito di un'interlocuzione strategica con la Guardia di Finanza. Questa sinergia ha permesso di convertire una risorsa illecita in un bene pubblico.

Distribuzione e garanzia di sicurezza

Le operazioni di distribuzione dei preparati galenici inizieranno con la consegna delle prime forniture alle strutture dell'ASL nel comune di Foggia.

Successivamente, la distribuzione proseguirà progressivamente per coprire l'intero territorio provinciale. Renato Lombardi, direttore del dipartimento gestione del farmaco, ha confermato che l'intera attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti. Il Servizio Farmaceutico Aziendale supervisionerà il processo, garantendo la tracciabilità del prodotto e la sicurezza delle lavorazioni eseguite nel laboratorio galenico dell’Hub Farmaceutico dell'ASL Foggia.

Valore della collaborazione istituzionale

L'importanza di questa iniziativa è stata sottolineata da Gabriele Vadalà, tenente del gruppo Guardia di Finanza di Foggia, il quale ha dichiarato che "l'attività conferma l'importanza della collaborazione tra le istituzioni nel trasformare gli esiti dell'azione di contrasto agli illeciti in opportunità concrete per la collettività".

A tale affermazione si è unita Tiziana Dimatteo, direttrice generale dell'ASL, che ha aggiunto: "Il valore di questa iniziativa risiede nella capacità di trasformare una risorsa acquisita attraverso un percorso di legalità in uno strumento concreto a supporto dell'attività sanitaria quotidiana".

Origine dei sequestri e destinazione finale

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia ha precisato che l'alcol devoluto proviene da sequestri eseguiti dalle Compagnie di Manfredonia e Foggia. Queste operazioni rientravano in un più ampio contesto di contrasto al traffico illecito di prodotti alcolici immessi in consumo nel territorio foggiano senza l'assolvimento delle imposte dovute, quali IVA e Accise.

Complessivamente, sono stati devoluti 9.430 litri di alcol etilico, distribuiti sia all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sia all'ASL della Provincia di Foggia. Questo quantitativo sarà impiegato per la produzione interna di disinfettanti galenici, essenziali per l'uso in ambito ospedaliero e presso i servizi territoriali sanitari della provincia.