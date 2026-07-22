La Regione Sardegna ha stanziato 34 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade provinciali. Questa delibera della Giunta regionale mira a migliorare le condizioni di oltre 6.000 chilometri di viabilità sull'isola, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità per gli utenti.

Il provvedimento interessa le province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Gli interventi previsti includono la sistemazione del manto stradale, la messa in sicurezza dei tratti deteriorati e ampia manutenzione.

La Regione ha evidenziato come questa iniziativa risponda alle richieste degli enti locali e delle comunità, che da tempo segnalavano la necessità di migliorare la viabilità e ridurre i disagi causati dall'usura delle infrastrutture.

Dettagli del finanziamento e impatto territoriale

La ripartizione dei fondi regionali avverrà sulla base delle necessità e delle priorità strategiche individuate dagli enti territoriali. La Giunta regionale ha precisato che la distribuzione terrà conto dell'estensione della rete viaria di competenza di ciascuna provincia e delle condizioni di degrado riscontrate. La manutenzione delle strade provinciali è un pilastro fondamentale per la mobilità interna e lo sviluppo economico delle aree interessate, facilitando collegamenti e transito.

Queste risorse si inseriscono in un quadro più ampio di investimenti già programmati dalla Regione Sardegna per il potenziamento delle infrastrutture viarie. È stato recentemente destinato un ulteriore finanziamento di oltre 3 milioni di euro per la dorsale consortile di Macchiareddu, infrastruttura vitale per l'area industriale di Cagliari. Tali investimenti congiunti testimoniano la volontà dell'amministrazione regionale di rafforzare la rete dei collegamenti e di sostenere le attività economiche locali, favorendo crescita e competitività.

Ruolo della Regione Sardegna nella gestione delle infrastrutture

La Regione Sardegna esercita un ruolo primario nella programmazione e nel finanziamento degli interventi volti al miglioramento delle infrastrutture viarie dell'isola.

Attraverso l'Assessorato ai Lavori Pubblici, la Regione coordina le attività di manutenzione e ammodernamento delle arterie stradali, operando in sinergia con province ed enti locali. I fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali e ad opere strategiche come quella di Macchiareddu costituiscono una componente significativa delle politiche regionali per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale.

L'amministrazione regionale ha ribadito che "questi interventi sono fondamentali per garantire collegamenti efficienti e sicuri, favorendo lo sviluppo dei territori e migliorando la qualità della vita dei cittadini". L'investimento continuo nelle infrastrutture viarie è considerato una priorità assoluta per sostenere la crescita economica e la competitività delle aree produttive della Sardegna, per un futuro più connesso e prospero.