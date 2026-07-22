Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Galatone, in provincia di Lecce, nella tarda mattinata del 22 luglio 2026. Un operaio di 58 anni, identificato come Antonio Giustizieri, residente nella stessa città, ha perso la vita a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo era dipendente della Sud Segnal, un'azienda specializzata nel settore della sicurezza stradale, con sede nella zona industriale locale, lungo la strada per Seclì.

Secondo le prime ricostruzioni, il drammatico evento si è verificato all'interno del capannone aziendale. Giustizieri è precipitato da un'altezza di circa sette metri, un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, con l'intervento immediato dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano. I medici hanno potuto solamente constatare il decesso dell'operaio sul posto.

Le indagini e i controlli sulla sicurezza

In seguito al tragico accaduto, sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Le autorità hanno avviato i rilievi tecnici indispensabili per ricostruire con precisione la dinamica esatta dell'incidente. Parallelamente, gli ispettori dello Spesal hanno il compito di verificare scrupolosamente il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda.

Questa procedura è standard in caso di infortuni mortali, al fine di accertare eventuali responsabilità e prevenire future tragedie.

Il contesto: Sud Segnal e la zona industriale

La Sud Segnal, dove si è verificato il fatale incidente, è un'impresa che opera attivamente nel settore della sicurezza stradale. La sua sede si trova all'interno della zona industriale di Galatone, un'area che rappresenta un significativo polo economico per il Salento. Questa zona ospita, infatti, diverse realtà produttive e artigianali, contribuendo in modo rilevante all'economia del territorio leccese.

La tragica scomparsa di Antonio Giustizieri ha suscitato profonda impressione e cordoglio nella comunità locale. L'evento ha riacceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'efficacia delle procedure di controllo e prevenzione. La tragedia evidenzia, ancora una volta, l'importanza di un impegno costante per la tutela della vita e dell'integrità dei lavoratori.