La Guardia di Finanza di Matera ha eseguito un'importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza che ha portato a misure cautelari per sette persone. Quattro sono state poste agli arresti domiciliari, mentre tre hanno ricevuto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Complessivamente, quindici soggetti risultano iscritti nel registro degli indagati per reati legati al narcotraffico, evidenziando l'ampiezza della rete criminale.

Le indagini hanno ricostruito numerosi episodi di approvvigionamento, detenzione e cessione di stupefacenti. Il GIP ha rilevato una stabile operatività nel mercato locale della droga. I soggetti coinvolti ricoprivano ruoli distinti: fornitori, custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione finale. È emerso l'utilizzo di messaggistica per i contatti di spaccio che includeva anche cellulari di minorenni, un dettaglio che aggrava la pericolosità del fenomeno.

Dettagli dell'operazione e ruoli nella rete

L'ordinanza della Guardia di Finanza si inserisce nel contrasto al traffico di stupefacenti a Matera. Le indagini, condotte su un arco temporale significativo, hanno delineato una struttura organizzata con ruoli ben definiti.

Gli episodi contestati coprono l'intera filiera dello spaccio, dall'approvvigionamento alla distribuzione. I diversi canali di comunicazione includevano dispositivi riconducibili a minorenni, un elemento che sottolinea la gravità del contesto.

Il costante impegno contro il narcotraffico a Matera

La Guardia di Finanza di Matera svolge regolarmente attività di controllo e prevenzione. Un recente episodio ha visto le Fiamme Gialle arrestare un ventenne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono state rinvenute 95 dosi di cocaina (circa 50 grammi), un coltello e 905 euro in contanti. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato, dopo un tentativo di fuga alla vista degli agenti.

Anche in questo caso, il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari.

Le operazioni della Guardia di Finanza testimoniano un impegno incessante nel monitoraggio e nella repressione dei fenomeni di spaccio. L'obiettivo è contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza e la legalità sul territorio di Matera, proteggendo le fasce più vulnerabili della popolazione.