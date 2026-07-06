Un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati di maltrattamenti in famiglia, è stato trasferito in carcere a seguito dell'aggravamento della misura cautelare. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina, è scaturito dalle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla precedente misura restrittiva.

La decisione di disporre la custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Crotone, che ha accolto le segnalazioni dettagliate fornite dai militari.

Questi ultimi avevano riscontrato e documentato con precisione le numerose trasgressioni commesse dall'uomo, nonostante fosse sotto costante monitoraggio elettronico.

Dalle Violazioni dei Domiciliari al Carcere

L'individuo, la cui identità non è stata resa nota, aveva dimostrato una persistente inosservanza delle regole stabilite per la sua permanenza agli arresti domiciliari. Le frequenti trasgressioni sono state oggetto di un'attenta e quotidiana attività di controllo da parte della Radiomobile dei Carabinieri, che ha raccolto prove inconfutabili delle violazioni.

Tale meticolosa attività di vigilanza ha permesso di evidenziare come l'uomo avesse più volte disatteso gli obblighi imposti, rendendo necessaria una revisione della sua posizione.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Crotone, valutate le evidenze, ha quindi disposto la revoca degli arresti domiciliari, ritenendo la misura non più adeguata a contenere il rischio di reiterazione dei reati.

L'Intervento dei Carabinieri e la Tutela della Comunità

L'esecuzione del provvedimento è avvenuta il 6 luglio 2026, con l'uomo che è stato immediatamente condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. Qui rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi processuali. La disposizione di aggravamento della misura cautelare era stata adottata dal GIP già il 3 luglio precedente, a conferma della gravità delle violazioni riscontrate.

L'intervento dei Carabinieri di Cirò Marina sottolinea l'importanza della costante attività di monitoraggio e controllo sul territorio. Questa vigilanza quotidiana è fondamentale per garantire che le misure alternative al carcere, come gli arresti domiciliari, non vengano strumentalizzate. L'obiettivo primario è evitare che i benefici concessi possano essere sfruttati per commettere nuovi illeciti, specialmente in contesti delicati come quello dei maltrattamenti in famiglia.

L'operazione riafferma l'impegno delle forze dell'ordine nel tradurre in atti concreti le decisioni del tribunale, contribuendo attivamente alla sicurezza della comunità e alla protezione delle vittime. La prontezza nell'agire in seguito alle segnalazioni e alla documentazione delle violazioni è un pilastro essenziale per la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione di ulteriori reati.