Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva della Zona a Traffico Limitato (ZTL) istituita nel quartiere Isola dal Comune di Milano. La decisione del tribunale amministrativo conferma la validità del provvedimento, rigettando il ricorso presentato dalla società Idem Srls, difesa dall’avvocato Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino. La pronuncia consolida l'operatività della ZTL, giunta dopo l'analisi delle motivazioni della parte ricorrente.

Le Motivazioni del Tar e il Rigetto della Sospensiva

Con l’ordinanza, il Tar della Lombardia ha stabilito l'assenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare richiesta da Idem Srls.

Il giudizio di merito valuterà tempestività e ammissibilità del ricorso. Il provvedimento esclude un "pregiudizio grave e irreparabile" per la società ricorrente. Il paventato calo di clientela, legato alla ZTL Isola, è stato ritenuto "meramente ipotetico e non dimostrato", secondo il collegio giudicante.

Sanzionamento Elettronico: Prossimi Passi per la ZTL Isola

Già il 28 luglio, il Comune di Milano aveva annunciato l'entrata in vigore del sanzionamento elettronico nella ZTL Isola dal 7 settembre. Telecamere ai varchi di accesso garantiranno l'applicazione delle nuove regole. La misura mira a monitorare il rispetto delle limitazioni e a sanzionare gli accessi non autorizzati, rafforzando controlli ed efficacia del provvedimento.

La ZTL Isola è stata istituita per regolamentare la circolazione e ridurre il traffico in un'area residenziale e commerciale. La decisione del Tar è un passaggio fondamentale per le politiche di mobilità sostenibile comunali, volte a migliorare qualità dell'aria e vivibilità urbana.