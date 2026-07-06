Un tragico incidente stradale ha scosso la provincia di Rovigo nella notte tra il 4 e il 5 luglio, a Canaro. Un giovane di 22 anni, Matteo Fabbri, originario di Riva del Po, nel Ferrarese, ha perso la vita dopo che la sua auto è precipitata in un canale. L'evento si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando il veicolo, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo nel canale Poazzo, dove si è ribaltato e sommerso completamente.

I soccorsi e il recupero del veicolo

L'allarme è stato lanciato intorno alle 3. Sul luogo dell'incidente, in via Guglielmo Oberdan, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Rovigo.

Per le complesse operazioni di recupero dell'auto, trovata ribaltata e completamente sommersa, è stata impiegata un'autogrù. Una volta riportato il veicolo in superficie e aperto l'abitacolo, è stato purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di Matteo Fabbri, rimasto intrappolato all'interno della vettura.

L'intervento dei sommozzatori e le indagini

A supporto delle squadre di terra, è giunto anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, che ha eseguito un'accurata perlustrazione dell'intera area e del fondale del canale. Le ricerche hanno permesso di escludere la presenza di altre persone coinvolte, confermando che la vittima era l'unica a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le operazioni di soccorso e recupero si sono concluse dopo circa quattro ore di intenso lavoro, mentre le cause dell'uscita di strada rimangono al vaglio degli investigatori.