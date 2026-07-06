Il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza, ha sottolineato la necessità di «compiere un altro passo» per i precari della Giustizia lucani, affermando che «l’opera non è completa». Lacorazza ha espresso soddisfazione per la recente stabilizzazione di 114 lavoratori precari, un esito positivo che ha visto il coinvolgimento attivo del Consiglio regionale. La questione era stata portata all’attenzione dell’Assemblea legislativa, e una delegazione dei lavoratori era stata audita in Prima Commissione consiliare a metà settembre 2025, a seguito del loro stato di agitazione sindacale.

Un momento chiave di questa vertenza è stata la presentazione e l'approvazione unanime, a fine settembre, di una mozione. Questo atto ha impegnato il Presidente e la Giunta regionale ad agire in Conferenza Stato-Regioni per garantire la stabilizzazione e maggiori tutele a un totale di 183 lavoratrici e lavoratori lucani. Tra questi, i 114 precari assunti nel 2022 per rafforzare gli uffici giudiziari sono stati finalmente stabilizzati. Lacorazza ha evidenziato il ruolo determinante dell’azione sindacale, in particolare dell’Anm, e della pressione esercitata dai territori per il raggiungimento di questo importante risultato.

La vertenza e l'impegno delle istituzioni regionali

Il percorso per la stabilizzazione dei precari della Giustizia in Basilicata ha evidenziato una proficua sinergia tra le istituzioni regionali e le organizzazioni sindacali.

La vertenza è stata ampiamente discussa sia in Consiglio regionale che in Prima Commissione, dove l'audizione dei lavoratori ha permesso di approfondire le loro rivendicazioni. L'approvazione della mozione da parte dell'Assemblea regionale ha rappresentato un passaggio fondamentale, concretizzando l'impegno delle istituzioni locali nella ricerca di soluzioni strutturali per la categoria.

Il capogruppo del PD ha concluso il suo intervento ribadendo l'urgenza di completare il percorso di stabilizzazione per tutti i lavoratori ancora in attesa, molti dei quali operano con contratti in proroga. Questo ulteriore passo non solo risponde a un'esigenza di giustizia sociale, ma contribuirà anche a un miglioramento complessivo dell’organizzazione della giustizia in Basilicata.

Tale progresso è essenziale per recuperare i ritardi e gli arretrati che affliggono il sistema, garantendo così una maggiore certezza del diritto e l'applicazione di un giusto processo per tutti i cittadini lucani.