Un tragico incidente stradale ha funestato la serata di ieri sulla statale 195 "Sulcitana", nel tratto a due corsie tra Is Morus e Cala d'Ostia, nel territorio di Pula, nella Città metropolitana di Cagliari. La vittima è Dario Paolo Garau, un giovane di soli 20 anni di Capoterra, che ha perso la vita poco dopo le 20.30. Stava rientrando a casa dalla costa di Santa Margherita di Pula, quando la sua corsa si è interrotta fatalmente.

La dinamica dell'accaduto, le cui cause sono ancora da accertare, ha visto la moto di Garau scontrarsi violentemente contro un camper con turisti spagnoli.

Entrambi i veicoli procedevano verso Cagliari. L'impatto è avvenuto mentre il camper svoltava a sinistra per immettersi in una strada laterale. La collisione è stata di una violenza inaudita, e la caduta del ventenne si è rivelata fatale. Il corpo esanime di Dario Paolo Garau è stato rinvenuto sull'asfalto, in prossimità del guard rail, muta testimonianza.

I soccorsi e i rilievi

Immediatamente dopo il drammatico impatto, sul luogo dell'incidente sono giunti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno gestito l'emergenza: il traffico, particolarmente intenso per il rientro dalle spiagge, è stato deviato su una strada laterale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici di rito, fondamentali per la ricostruzione della dinamica, e hanno raccolto le testimonianze.

La circolazione sulla statale 195 è rimasta temporaneamente bloccata, creando disagi per i soccorsi e i rilievi.

Il dolore dei familiari

La scena dell'incidente è stata raggiunta in breve tempo dai familiari della vittima, tra i primi ad accorrere. Un parente, sopraffatto dal dolore e dalla disperazione, si è gettato sul corpo del ragazzo, ormai privo di vita, in un gesto di indicibile strazio. Le sue urla, "Non è possibile, non è possibile", hanno risuonato nell'aria, nel disperato tentativo di abbracciare il congiunto. L'incidente mortale si è consumato in un orario critico, quello del rientro dalle spiagge, quando la statale 195 è notoriamente congestionata da un traffico intenso, aumentando il rischio di sinistri su quella tratta.