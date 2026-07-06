La Cgil di Cagliari ha rivolto un appello urgente al governo per intervenire sulla crisi industriale che sta colpendo tre aziende nell'area di Macchiareddu, nel sud della Sardegna. La difficile situazione riguarda in particolare gli stabilimenti di Sanac e Bekaert, considerati emblematici delle attuali difficoltà occupazionali e produttive del territorio. La mobilitazione sindacale si è svolta proprio nella vasta area industriale, scelta per il suo significativo valore simbolico e strategico.

La manifestazione ha preso il via lunedì mattina, alle ore 9.30, con il raduno di lavoratori e rappresentanti sindacali nella quarta strada dell'area industriale, proprio di fronte agli stabilimenti coinvolti.

L'evento, organizzato dalla Camera del Lavoro di Cagliari, ha registrato la presenza del segretario nazionale della Cgil, Gino Giove, con l'intento di focalizzare l'attenzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui complessi dossier industriali della Sardegna. L'iniziativa ha coinvolto attivamente istituzioni regionali e locali, nonché consiglieri regionali e parlamentari sardi, tutti invitati a un confronto sulle prospettive future delle imprese in difficoltà.

Le richieste della Cgil e le cause della crisi industriale

La Cgil ha ribadito l'urgenza di piani di rilancio concreti, focalizzati sulla transizione ecologica e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. Il sindacato si oppone a soluzioni assistenziali di natura temporanea, esigendo invece interventi strutturali capaci di assicurare un futuro stabile e duraturo alle realtà produttive interessate.

Il polo di Macchiareddu, è stato evidenziato, risente pesantemente delle recenti fluttuazioni dei costi energetici, della carenza di infrastrutture moderne e dell'assenza di piani strategici a lungo termine.

I rappresentanti dei lavoratori hanno chiarito che "le risposte politiche saranno determinanti per le prossime azioni e l'eventuale escalation delle proteste". La mobilitazione di lunedì non è che l'inizio di una nuova fase di rivendicazioni: sono già state annunciate assemblee permanenti negli stabilimenti principali, con l'obiettivo di mantenere costante l'attenzione sulla grave crisi in atto.

Il polo industriale strategico di Macchiareddu

L'area industriale di Macchiareddu si configura come uno dei principali motori manifatturieri dell'area metropolitana di Cagliari.

Storicamente, questa zona ha ospitato e continua a ospitare numerose aziende operanti nei settori chimico, metallurgico e logistico. La presenza di infrastrutture dedicate e la prossimità al porto di Cagliari hanno storicamente incentivato lo sviluppo industriale, sebbene negli ultimi anni l'area abbia dovuto confrontarsi con difficoltà crescenti legate alla competitività e alle dinamiche del mercato globale.

La crisi attuale ha acceso i riflettori sull'impellente necessità di interventi mirati per scongiurare la desertificazione industriale del sud Sardegna. La Cgil ha nuovamente sottolineato l'importanza di un fronte unito che includa sindaci, cittadini e operai, al fine di salvaguardare il tessuto produttivo locale e assicurare prospettive occupazionali stabili per il futuro.