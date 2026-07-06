Un tragico epilogo ha segnato la vicenda del ragazzo camerunense di 20 anni, la cui scomparsa a Scalea, avvenuta nella giornata di sabato 4 luglio 2026, aveva destato grande preoccupazione. Il suo corpo senza vita è stato infatti rinvenuto dai sub dei Vigili del fuoco nelle acque antistanti la costa calabrese. Il ritrovamento è avvenuto in mare aperto, a circa venti metri dalla riva e a una profondità di quattro metri, ponendo fine a ore di intense ricerche e all'angoscia di amici e familiari.

Il giovane era stato visto per l'ultima volta in spiaggia intorno alle ore 12 di quel sabato, in compagnia di alcuni amici con i quali aveva trascorso la mattinata.

Secondo le ricostruzioni iniziali, dopo aver condiviso momenti di svago, gli amici si sarebbero allontanati dalla spiaggia, mentre il ventenne avrebbe deciso di trattenersi. Solo alcune ore più tardi, non avendo più notizie del ragazzo e non ricevendo alcuna risposta alle chiamate telefoniche, gli amici si sono allarmati. Sono tornati sul litorale per cercarlo, ma hanno trovato solamente i suoi effetti personali, senza alcuna traccia di lui. Questa scoperta ha fatto scattare immediatamente l'allarme, dando il via a una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto attivamente i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine locali.

Le complesse ricerche e il ritrovamento in mare

Le operazioni di ricerca, avviate con la massima urgenza, si sono concentrate sia sulla terraferma che, in particolare, nell'area marina antistante la località di Scalea.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno giocato un ruolo cruciale, scandagliando i fondali marini fino a individuare il corpo del giovane a una profondità di quattro metri, in un tratto di mare distante circa venti metri dalla costa. Il ragazzo, come emerso dalle prime verifiche, alloggiava in una struttura ricettiva della zona, un dettaglio che ha aiutato gli investigatori a delineare il contesto della sua permanenza. Il ritrovamento ha purtroppo confermato i timori crescenti dei familiari e degli amici, che avevano lanciato l'allarme non appena si erano accorti della sua prolungata e inspiegabile assenza, sperando fino all'ultimo in un esito diverso.

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica

Con il ritrovamento del corpo, l'attenzione si sposta ora sugli accertamenti in corso da parte degli investigatori. L'obiettivo principale è ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla scomparsa e, successivamente, al tragico decesso del ventenne. Le autorità stanno conducendo tutte le indagini necessarie per comprendere le cause che hanno determinato questa tragedia, esaminando ogni possibile pista. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle circostanze specifiche che hanno preceduto la scomparsa e il ritrovamento del giovane, mantenendo un riserbo sulle fasi investigative. Le indagini proseguono senza sosta per fare piena luce su ogni aspetto della vicenda e fornire risposte concrete.