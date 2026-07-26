Un uomo, la cui identità non è stata resa nota poiché privo di documenti e dall’apparente età di circa trent’anni, è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia. L'uomo è stato travolto da un'auto nella serata di sabato 25 luglio, circa un'ora dopo aver rubato una bicicletta elettrica a un rider nel centro storico della città.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, il rider aveva appoggiato la bici elettrica a un muro mentre effettuava una consegna. L'uomo ha sottratto il mezzo e ha iniziato a percorrere le vie di Pavia.

Circa un'ora dopo il furto, ha raggiunto piazza Castiglioni, nella zona di Città Giardino, e si è immesso in via Folperti. Non accorgendosi di un'auto con due ragazzi a bordo, l'impatto è stato violentissimo.

Dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Folperti e piazza Castiglioni. L'uomo, sbucato improvvisamente da piazza Castiglioni, è stato centrato dall'auto in transito nei pressi di un attraversamento pedonale. L'impatto lo ha sbalzato dalla bici elettrica per una decina di metri, facendogli picchiare la testa sull'asfalto e causandogli un grave trauma.

Soccorsi e indagini

Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, soccorrendo il ferito e trasportandolo in ambulanza al Policlinico San Matteo.

Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata; il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa quaranta minuti. La polizia locale di Pavia ha avviato accertamenti, anche tramite le telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei passanti, per ricostruire l'episodio dal furto della bici all'investimento.