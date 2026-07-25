Il Comune di Capri ha annunciato l'intenzione di intitolare il celebre Belvedere di Tragara al compianto artista Peppino di Capri. L'iniziativa, volta a rendere un omaggio duraturo alla figura iconica della musica italiana e simbolo dell'isola, è stata resa nota da Melania Esposito, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune, durante la chiusura di un evento culturale estivo.

L'annuncio è giunto al termine della serata 'Nisciuno nasce ‘mparato', organizzata dal Comune di Capri in collaborazione con Capri Spettacoli. L'evento ha visto lo scrittore e storico Amedeo Colella condurre un viaggio ironico tra storia, cultura e gastronomia napoletana.

La manifestazione, arricchita dalle note musicali del maestro Francesco Cuomo e dalla partecipazione di Elena Vittoria, è stata dedicata alla memoria dello scomparso Peppino di Capri. Al culmine della serata, l'assessore Esposito ha formalmente comunicato che la Giunta Municipale ha già avviato l'iter amministrativo per l'intitolazione della piazzetta-belvedere di Tragara al grande artista caprese.

L'iter istituzionale e le motivazioni della scelta

La decisione della Giunta segue una proposta ufficiale presentata al Comune di Capri il 17 luglio 2026. I rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione 'Capri' e 'Capri ai Capresi' avevano indirizzato una richiesta formale al sindaco Paolo Falco per dedicare la Piazzetta Tragara al Maestro Peppino di Capri.

Nella loro istanza, i consiglieri hanno motivato la scelta, definendo la Piazzetta Tragara il "luogo più idoneo per questa importante intitolazione". Hanno evidenziato il suo straordinario valore simbolico e paesaggistico, riconosciuto a livello mondiale e profondamente legato all'immagine distintiva dell'isola di Capri.

Un tributo al legame indissolubile con l'isola

La proposta sottolineava come l'intitolazione rappresenterebbe "un tributo di straordinario valore simbolico, capace di unire per sempre il suo nome ad uno degli scorci più iconici e rappresentativi della nostra Isola".

La volontà di dedicare il Belvedere di Tragara a Peppino di Capri conferma il desiderio di onorare il celebre artista, scomparso di recente, e di rafforzare il legame indissolubile tra la sua figura e uno dei luoghi più suggestivi e amati di Capri, consolidando la sua memoria nel patrimonio dell'isola.