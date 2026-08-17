È rientrato in Italia il 17enne di Sarezzo, in provincia di Brescia, gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Chisinau, in Moldavia. Il giovane è atterrato all'aeroporto di Milano Linate nel pomeriggio del 19 agosto, un momento cruciale nel suo percorso di cura dopo il drammatico evento che lo ha visto coinvolto durante una vacanza.

Immediatamente dopo l'atterraggio, il ragazzo è stato trasferito con un'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ora ricoverato nel reparto di neurorianimazione. Questo trasferimento, organizzato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), segna un passo significativo verso il recupero del giovane, che ha affrontato un periodo di cure intensive all'estero.

Il grave incidente e le prime cure in Moldavia

Il 17enne ha riportato una frattura della colonna vertebrale con una grave lesione del midollo spinale, conseguenze dirette del sinistro avvenuto nella capitale moldava. A seguito delle gravi lesioni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza in un ospedale locale, dove ha trascorso una prima fase critica in terapia intensiva.

Le sue condizioni cliniche hanno fortunatamente mostrato segnali di progressivo miglioramento, permettendo ai medici moldavi di valutare positivamente e autorizzare il suo trasferimento in Italia. Questa decisione è stata fondamentale per garantire al ragazzo la continuità delle cure specialistiche necessarie nel suo paese d'origine.

Il complesso rimpatrio sanitario coordinato da Areu

La Regione Lombardia, attraverso l'operato di Areu, ha giocato un ruolo centrale nel coordinare l'intero processo di rimpatrio sanitario. L'organizzazione ha gestito ogni aspetto, dalla scrupolosa valutazione della documentazione clinica del giovane, fino alla complessa pianificazione del volo sanitario. Areu ha inoltre provveduto a organizzare l'équipe medica specializzata che ha accompagnato il 17enne durante l'intero viaggio, garantendo assistenza continua e qualificata.

Questo tipo di operazione sottolinea l'importanza di una struttura efficiente e ben organizzata per la gestione delle emergenze e dei trasferimenti sanitari complessi, specialmente in situazioni che richiedono un coordinamento internazionale e un'alta specializzazione medica.

Areu: l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, è l'ente preposto in Lombardia al coordinamento dell'intero servizio di emergenza-urgenza. La sua attività spazia dalla ricezione delle chiamate di soccorso, attraverso il numero unico per le emergenze, fino all'intervento diretto sul territorio con l'impiego di mezzi di soccorso avanzati e personale altamente qualificato.

L'attuale configurazione di Areu è il risultato della trasformazione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza nella nuova Agenzia, avvenuta in virtù della legge regionale n. 22 del 13 dicembre 2019. Questa riorganizzazione è diventata pienamente operativa a partire dal gennaio 2021, rafforzando la capacità della Regione di rispondere prontamente ed efficacemente alle necessità sanitarie urgenti dei cittadini.