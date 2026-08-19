L'Ambasciatore d'Italia in Croazia, Paolo Trichilo, ha partecipato a Pola alle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della strage di Vergarolla. La commemorazione, organizzata dalle autorità cittadine e supportata dall'Ambasciata, ha ricordato l'esplosione del 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, che causò oltre cento vittime italiane in circostanze non del tutto chiarite. Il programma ha incluso il lancio di corone in mare, la Santa Messa nel Duomo di Pola e la benedizione di un nuovo cippo con i nomi delle vittime. Nel suo intervento, l'Ambasciatore Trichilo ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria della strage, legata all'Esodo, auspicando chiarezza sulle zone d'ombra.

Ha evidenziato la collaborazione tra Italia e Croazia, apprezzando il ruolo del Comune di Pola nell'organizzazione e nel dialogo con gli esuli.

Le cerimonie e il ricordo

Le celebrazioni sono proseguite con la deposizione di corone dell'Ambasciata a Zagabria e del Consolato Generale a Fiume. È stata inaugurata una mostra dedicata al medico italiano Geppino Micheletti, soccorritore dopo la strage. L'esposizione, con il patrocinio dell'Ambasciata, ha messo in luce la figura di Micheletti, per il quale l'Ambasciatore ha auspicato un riconoscimento ufficiale a Pola. La giornata si è conclusa con un evento della Comunità degli Italiani di Pola.

L'esplosione del 18 agosto 1946 avvenne, affollando la spiaggia e la pineta di Vergarolla.

Le vittime identificate furono sessantacinque, di cui ventitré minorenni. Il cippo memoriale nel Parco Vittime di Vergarolla ricorda l'evento. Le cerimonie annuali includono la deposizione di corone presso il Cimitero di Marina e il Cimitero civico di Monte Ghiro.

Contesto storico e impegno

La strage di Vergarolla è tra i più gravi episodi del dopoguerra italiano, con circostanze mai chiarite e senza processo per i responsabili. La commemorazione a Pola è promossa annualmente dalla Comunità degli Italiani di Pola in collaborazione con il Libero Comune di Pola in Esilio. Le autorità italiane e locali sottolineano l'importanza del ricordo e della collaborazione tra le due comunità, per un approfondimento storico e il riconoscimento dei soccorritori. La partecipazione istituzionale italiana ribadisce l'attenzione alla memoria storica e agli esuli, rafforzando i rapporti tra Italia e Croazia.