La Procura di Lecce ha avviato un'approfondita inchiesta per fare piena luce sulla tragica scomparsa di Giuseppe Pampo, un agricoltore di 72 anni residente a Leverano. L'anziano è stato rinvenuto senza vita dopo essere stato brutalmente aggredito da due Rottweiler mentre era intento a raccogliere fichi nelle tranquille campagne del Salento. L'episodio, di drammatica entità, si è consumato mercoledì scorso in una zona rurale non distante dalla proprietà in cui risiede il proprietario dei cani, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale.

L'inchiesta giudiziaria e gli accertamenti forensi

In relazione ai fatti, il proprietario dei due molossi, un uomo di 34 anni, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati. L'accusa che gli viene contestata è quella di omicidio colposo per omessa custodia, un reato che sottolinea la presunta negligenza nella vigilanza degli animali. Per chiarire in modo inequivocabile le cause del decesso di Giuseppe Pampo, la pubblica ministera Simona Rizzo ha prontamente disposto l'esecuzione dell'autopsia. L'incarico per l'esame autoptico sarà affidato lunedì al medico legale Alberto Tortorella. Questo accertamento cruciale dovrà stabilire se la morte dell'agricoltore sia stata direttamente provocata dalle gravi ferite inflitte dai morsi dei due cani o se, al contrario, un malore preesistente possa averlo colto prima o durante l'aggressione.

Parallelamente, anche i due cani sono stati sottoposti a specifici esami veterinari e comportamentali, volti a ricostruire con precisione le dinamiche dell'aggressione e a valutare l'effettiva fatalità dei morsi, in particolare quelli riscontrati in aree vitali come la testa e le gambe della vittima.

Le responsabilità sotto la lente degli inquirenti

Le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente sul luogo dell'accaduto, hanno proceduto all'identificazione dei due animali e del loro proprietario. La posizione di quest'ultimo è ora oggetto di un'attenta valutazione da parte degli inquirenti, che dovranno definire le precise responsabilità penali. È importante notare che, in precedenti casi analoghi che hanno coinvolto aggressioni da parte di animali, le accuse contestate hanno spesso riguardato l'omessa vigilanza o, come in questa circostanza, l'omicidio colposo.

L'intera attività investigativa condotta dalla Procura di Lecce si concentra sull'accurata e meticolosa ricostruzione di ogni fase degli eventi. L'obiettivo primario è accertare le reali cause della morte di Giuseppe Pampo e le esatte circostanze che hanno portato all'aggressione. Sarà di fondamentale importanza determinare se l'agricoltore sia stato attaccato dai cani mentre si trovava già a terra, forse a causa di un improvviso e debilitante malore, o se le profonde e gravi ferite inflitte dai morsi siano state la causa diretta e inequivocabile del suo tragico decesso.