La Procura di Rovigo ha avviato un'indagine per omicidio colposo dopo il ritrovamento senza vita dei coniugi Arrigo e Lina Greggio, di 95 e 94 anni, nella loro abitazione situata nella frazione di Mardimago. Il decesso dei due anziani pensionati è stato scoperto la mattina dell'11 agosto dalla badante della coppia, che, al suo arrivo nella villetta, li ha trovati entrambi privi di vita e ha immediatamente allertato le autorità.

Indagini e primi accertamenti

Il fascicolo, come precisato dalla procuratrice Manuela Fasolato, è stato aperto a carico di ignoti.

Sul posto sono intervenuti Squadra Mobile e Scientifica, che hanno posto sotto sequestro l'abitazione per gli accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno escluso fughe di gas o monossido di carbonio. Sui corpi non sono stati riscontrati segni di violenza. L'autopsia, già disposta, chiarirà le cause del decesso.

Altri decessi sospetti nella provincia di Rovigo

Questo tragico episodio si inserisce in un contesto in cui la provincia di Rovigo è stata recentemente scenario di altri decessi sospetti. Si ricorda in particolare il caso avvenuto a Castelguglielmo, dove la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di una giovane donna di 39 anni e del suo bambino di appena un anno in un laghetto artificiale.

Anche in quella circostanza, gli inquirenti hanno disposto l'autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte, e non erano stati riscontrati segni di violenza sui corpi delle vittime. Le indagini, affidate ai Carabinieri, hanno comportato l'ascolto di testimoni e dell'entourage della donna, nel tentativo di ricostruire le sue ultime ore di vita e il contesto generale dell'episodio.

In entrambi i casi, l'intervento delle autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine è volto ad accertare le cause dei decessi e ad escludere eventuali responsabilità penali, con l'obiettivo di fare piena luce sulle dinamiche degli eventi.