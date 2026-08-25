La Polizia postale ha denunciato cinque minori nella città di Arezzo, indagati per propaganda e istigazione a delinquere con finalità di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'operazione ha portato all'individuazione di adolescenti coinvolti attivamente nella diffusione online di materiale di matrice nazifascista e contenuti profondamente discriminatori, a sfondo razziale, etnico e religioso.

Le indagini e il sequestro del materiale

L'avvio delle indagini è scaturito da segnalazioni relative a contenuti sospetti circolanti su diverse piattaforme digitali.

Gli specialisti della Polizia postale hanno intrapreso un'accurata attività di monitoraggio delle interazioni e delle pubblicazioni dei minori. Questa attività investigativa ha permesso di accertare la presenza e la diffusione sistematica di messaggi, immagini e simboli chiaramente riconducibili a ideologie nazifasciste e a forme di discriminazione. Nel corso delle operazioni, le forze dell'ordine hanno proceduto al sequestro di numerosi dispositivi elettronici, tra cui smartphone, tablet e computer, ritenuti strumenti essenziali per la creazione e la propagazione di tale materiale illecito.

Il contesto dell'operazione e le misure adottate

L'intervento, concentrato nel territorio di Arezzo, ha evidenziato l'impegno costante della Polizia postale nel contrasto alla criminalità informatica e alla diffusione dell'odio online.

Le autorità hanno sottolineato con fermezza la grave pericolosità insita nella propagazione di contenuti che incitano all'odio e alla discriminazione, in particolare quando basati su pregiudizi razziali, etnici o religiosi. A seguito delle denunce, le famiglie dei minori coinvolti sono state prontamente informate e integrate in un percorso di prevenzione e supporto, mirato a sensibilizzare e a indirizzare i ragazzi verso comportamenti più consapevoli e rispettosi.

Proseguono le verifiche

L'indagine non si considera conclusa e prosegue con l'obiettivo di accertare eventuali collegamenti e ramificazioni con altri individui o gruppi che potrebbero operare sia a livello locale che su scala nazionale.

Le autorità competenti ribadiscono l'importanza cruciale di una collaborazione sinergica tra le istituzioni scolastiche, le forze dell'ordine e i genitori. Questa sinergia è considerata fondamentale per creare una rete di protezione efficace e per contrastare attivamente la diffusione di ideologie discriminatorie e pericolose tra le fasce più giovani della popolazione, promuovendo una cultura di inclusione e rispetto reciproco.