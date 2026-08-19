La Regione Campania ha annunciato una misura cruciale a sostegno delle famiglie colpite dall'emergenza sismica nei Campi Flegrei. Gli assegnatari degli alloggi Acer destinatari di ordinanza di sgombero saranno esonerati dal pagamento del canone di locazione per il periodo in cui non potranno utilizzare la propria abitazione. Claudia Pecoraro, assessora alle Politiche abitative della Regione Campania, ha sottolineato che si tratta di “un passaggio necessario, che tutela famiglie già costrette ad affrontare le conseguenze dell’emergenza sismica”.

L'assessora Pecoraro ha specificato che l'Acer (Azienda Campana per l'Edilizia Residenziale) sta procedendo alla definizione puntuale delle posizioni interessate e all'adozione degli atti conseguenti, garantendo la necessaria informazione agli assegnatari. Questo provvedimento si inserisce nel più ampio lavoro che la Regione Campania sta portando avanti per gestire la complessa situazione nell'area dei Campi Flegrei, colpita dagli eventi sismici.

Misure e Tavolo di Confronto Istituzionale

Un elemento centrale dell'intervento regionale è il tavolo di confronto istituito presso la Prefettura. A questo tavolo partecipano il Prefetto, i Comuni interessati, Acer, le organizzazioni degli inquilini e gli operatori del settore immobiliare.

Tra i temi prioritari affrontati vi sono la disponibilità di alloggi e il preoccupante aumento dei canoni nel mercato privato, fattori che aggravano la condizione delle famiglie sfollate.

Per mitigare questa criticità, la Regione sta valutando l'introduzione di un strumento di incentivazione. L'obiettivo è aumentare l'offerta di abitazioni a canone concordato, specificamente destinate alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Questa iniziativa mira a creare un mercato più accessibile e stabile per chi si trova in difficoltà abitativa.

Fondo Regionale e Incentivi IMU

L'ipotesi su cui si sta lavorando prevede la creazione di un fondo regionale, per il quale sono già stati individuati circa 500 mila euro.

Questo fondo contribuirà alla copertura dell'Imu (Imposta Municipale Unica) nei Comuni che metteranno a disposizione alloggi attraverso contratti a canone concordato. L'obiettivo è raggiungere una copertura del 100% dell'Imu per i proprietari che sceglieranno di affittare a nuclei familiari sfollati. Questa misura rappresenta un forte stimolo per il mercato privato a partecipare attivamente alla soluzione dell'emergenza abitativa.

Strategia Integrata per l'Emergenza

La sospensione dei canoni Acer è stata definita dall'assessora Pecoraro come “un primo intervento concreto”. La Regione Campania intende proseguire il lavoro su tutti gli strumenti possibili: dal contributo di autonoma sistemazione alle soluzioni abitative, fino agli incentivi per ampliare l'offerta di alloggi.

L'assessora ha concluso ribadendo: “L’emergenza abitativa richiede risposte immediate, ma anche strumenti strutturali che aiutino le famiglie a superare questa fase”. Questo approccio integrato mira a fornire supporto a lungo termine alle comunità dei Campi Flegrei, garantendo stabilità e sicurezza.