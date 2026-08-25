I Carabinieri della Compagnia di Aosta hanno effettuato controlli negli alberghi della Valle d'Aosta, riscontrando diverse irregolarità amministrative. L'operazione, svolta nei giorni precedenti al 25 agosto 2026, ha interessato numerose strutture ricettive locali.

Durante le verifiche, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di seimila euro. Le principali infrazioni includono la mancata comunicazione delle generalità degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza e la presenza di lavoratori non regolarmente assunti. Sono state inoltre presentate alcune denunce a carico dei titolari delle strutture coinvolte.

Dettagli delle irregolarità

Le irregolarità amministrative si sono concentrate sulla mancata trasmissione dei dati degli ospiti alle autorità competenti, un obbligo per la sicurezza e la tracciabilità dei soggiorni. Altre violazioni hanno riguardato dipendenti non regolarmente assunti e la mancata osservanza di disposizioni su sicurezza e igiene.

Le sanzioni, per seimila euro complessivi, sono state comminate ai titolari inadempienti. In alcuni casi, i responsabili sono stati denunciati per violazioni più gravi, come l'impiego di lavoratori in nero o l'omessa comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

L'azione dei Carabinieri

I controlli, condotti dalla Compagnia di Aosta, rientrano nell'attività ordinaria di verifica nelle strutture ricettive per garantire il rispetto delle leggi in materia di pubblica sicurezza e lavoro.

La normativa italiana impone ai gestori di comunicare tempestivamente le generalità degli ospiti alla Questura e di rispettare le disposizioni su lavoro e sicurezza.

Queste operazioni di prevenzione e controllo del territorio tutelano sia i clienti che i lavoratori delle strutture ricettive della Valle d'Aosta.