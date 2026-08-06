Due incendi di vasta portata hanno interessato il Carso Triestino nella giornata del 6 agosto 2026, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono state impegnate ininterrottamente per fronteggiare i roghi. Il primo allarme è scattato alle ore 12:50, quando è stato segnalato un incendio sul sentiero 3, un'area boschiva situata tra Trebiciano e Orlek, proprio al confine tra Italia e Slovenia. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Trieste ha prontamente attivato e inviato sul luogo una squadra specializzata nell'Antincendio boschivo (AIB), che ha immediatamente avviato le complesse operazioni di spegnimento.

A rinforzo, e a testimonianza della collaborazione transfrontaliera, sono giunte anche diverse squadre di vigili del fuoco sloveni. Grazie a questa azione sinergica e coordinata, i pompieri italiani e sloveni sono riusciti a circoscrivere efficacemente le fiamme, limitando i danni a una superficie di vegetazione carsica bruciata stimata in circa 3.000 metri quadrati.

Per garantire il continuo approvvigionamento idrico, fondamentale per le attività di spegnimento, è stata dispiegata l'autobotte della sede centrale del Comando giuliano. Questo supporto logistico si è rivelato cruciale per mantenere l'efficienza dei mezzi antincendio sul campo. A seguito del contenimento delle fiamme, sono intervenuti anche il personale specializzato del Corpo forestale regionale e i volontari AIB della Protezione civile, i quali hanno avviato le delicate e prolungate operazioni di bonifica dell'area.

Queste attività sono essenziali per prevenire nuove riaccensioni e mettere in sicurezza il territorio. Tutte le fasi di intervento e bonifica sono state e continuano a essere coordinate dal Comando dei vigili del fuoco di Trieste, che gestisce l'intera macchina dei soccorsi.

Il secondo fronte: Gropada e Padriciano sotto controllo

Pochi minuti dopo il primo allarme, esattamente alle ore 13:05, un secondo incendio è scoppiato nella zona di Gropada/Padriciano, aprendo un nuovo fronte di emergenza nel Carso Triestino. La risposta è stata immediata: sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Opicina, che ha rapidamente individuato il rogo e ha dato il via alle operazioni di spegnimento.

Contemporaneamente, una squadra della sede centrale del Comando giuliano è stata strategicamente posizionata a presidio della casa di riposo di Padriciano, un'azione preventiva fondamentale per garantire la sicurezza degli occupanti e della struttura. Per rafforzare ulteriormente il dispositivo di intervento, è stato richiesto e ottenuto il supporto della squadra AIB (Antincendio Boschivo) proveniente dal Comando di Gorizia. Anche in questo caso, tutte le complesse operazioni di spegnimento e di presidio sono state gestite e continuano a essere coordinate centralmente dal Comando dei vigili del fuoco di Trieste, assicurando una gestione unificata dell'emergenza.

L'importanza della prevenzione e il ruolo della Protezione Civile

Il contrasto agli incendi boschivi nel Carso Triestino rappresenta una sfida costante che richiede un impegno congiunto e multidisciplinare. Le operazioni vedono il coinvolgimento non solo delle squadre specializzate dei vigili del fuoco, ma anche del personale del Corpo forestale regionale e, in modo cruciale, dei volontari della Protezione civile. Questi ultimi svolgono un ruolo fondamentale, essendo spesso impegnati in attività di pattugliamento preventivo e fornendo un supporto indispensabile sia nelle fasi di spegnimento attivo sia nelle successive operazioni di bonifica delle aree colpite, contribuendo significativamente alla messa in sicurezza del territorio.

Le condizioni meteorologiche rivestono un'importanza strategica nell'evoluzione e nella gestione degli incendi. Fattori come il vento, la temperatura e l'umidità possono infatti influire in modo determinante sulla propagazione delle fiamme e sulla complessità delle operazioni di contenimento. L'esperienza di precedenti episodi nella zona carsica ha più volte evidenziato quanto un cambiamento delle condizioni atmosferiche possa sia aggravare che, in alcuni casi, agevolare il lavoro degli operatori sul campo, rendendo l'allerta sempre massima in queste aree particolarmente vulnerabili.