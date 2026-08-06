Una vasta operazione di controllo, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dal dirigente del Commissariato Castro Pretorio, ha interessato sei esercizi commerciali situati a pochi passi dalla celebre via Veneto, cuore pulsante del «salotto della Dolce vita» di Roma. L'intervento, frutto di una stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e il personale dell'Ispettorato del Lavoro, ha portato a significative conseguenze per gli operatori: sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 7 mila euro e, in diversi casi, si è proceduto al sequestro di alimenti non conformi alle normative vigenti.

Le verifiche, estremamente dettagliate, hanno abbracciato un ampio spettro di normative essenziali per la tutela dei consumatori e dei lavoratori. Gli agenti hanno scrupolosamente accertato il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità degli alimenti, la corretta conservazione dei prodotti deperibili, le condizioni igienico-sanitarie dei locali e i requisiti strutturali previsti per le attività commerciali. Il quadro emerso dagli accertamenti ha rivelato numerose irregolarità. Tra le violazioni più gravi, è stato riscontrato il possesso e la vendita di alimenti scaduti o privi di adeguata tracciabilità, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro per tutelare la salute pubblica.

Non sono mancate, inoltre, violazioni di natura fiscale e inadempienze significative inerenti alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, aspetti fondamentali per la protezione dei dipendenti. In aggiunta, in alcuni degli esercizi ispezionati, è stata rilevata la mancata esposizione dei prezzi, un obbligo chiaro per garantire trasparenza ai clienti. Tutte le infrazioni e le non conformità riscontrate sono state formalmente notificate alla Prefettura, avviando così i procedimenti amministrativi del caso.

L'impegno congiunto per la legalità nel cuore di Roma

L'efficacia dell'operazione è stata garantita dalla sinergia tra diverse istituzioni. La Polizia di Stato, con il suo Commissariato Castro Pretorio, ha svolto un ruolo di primo piano nel coordinamento delle attività, dimostrando un impegno costante nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in una zona di Roma di così alto profilo, sia per il turismo internazionale che per il commercio.

La presenza della Guardia di Finanza è stata cruciale per l'individuazione delle irregolarità fiscali, grazie alla sua specifica competenza in materia economica e finanziaria. Parallelamente, l'intervento del personale dell'Ispettorato del Lavoro ha permesso di verificare il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori, assicurando condizioni di lavoro dignitose e sicure. Questa collaborazione interforze sottolinea l'attenzione delle autorità nel contrastare il degrado e le illegalità, riaffermando la legalità e la trasparenza nel tessuto commerciale e sociale della Capitale.